Челябинский генерал МВД сделал заявление, что конфликт подростков не носит национальный характер

В полиции заверяют, что конфликт школьников произошел на бытовой почве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель ГУ МВД по Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков сделал официальное заявление, что конфликт подростков в образовательном центре №5 не носит национальный характер и школьники не являются участниками какой-либо экстремистской группы. Об этом 9 февраля URA.RU сообщили в пресс-службе областного главка.

«Установлено, что никаких заявлений и уголовных дел в отношении пострадавших в драке в органах внутренних дел Челябинской области нет. Кроме того, приписываемое второй стороне конфликта участие в незаконных движениях и группировках экстремистской направленности также не соответствует действительности», — цитируют URA.RU в пресс-службе официальное заявление Скокова.

В ведомстве отмечают, что в ряде telegram-каналах по факту массовой драки подростков, которая произошла 8 февраля в Челябинске, опубликована субъективная и не соответствующая действительности оценка. Жителей и представителей СМИ в полиции просят воздержаться от эмоциональных суждений и доверять только официальным источникам.

«Все участники с обеих сторон установлены и задержаны. С ними проводятся следственные действия с привлечением законных представителей, роли которых в воспитании подростков также будет дана оценка. Подростки не состоят в никаких преступных группировках», — добавили в пресс-службе.

Драка произошла 8 февраля в образовательном центре №5 в Курчатовском районе. Подростки в ходе потасовки ворвались школу в балаклавах и с молотками в руках. На место сразу выехали сотрудники полиции и и. о. прокурора Курчатовского района Дмитрий Бондаренко . После инциндента Челябинский губернатор Алексей Текслер поручил усилить контроль в школе.