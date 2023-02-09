СК взялся за депутата Екатеринбурга после жалобы барда Новикова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание ЕГД. Екатеринбург, чачин виталий
Виталий Чачин собрался на выборы-2023 Фото:

СК взялся за депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина («Единая Россия»). Он может стать фигурантом уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом, по данным URA.RU, стало заявление барда Александра Новикова — худрука Театра эстрады и соседа губернатора Евгения Куйвашева.

Чачин — бизнесмен, его фирмы занимаются различными видами строительных работ. Одна из них в свое время взялась отремонтировать здание возглавляемой Новиковым детской общественной организации «Большой полет». Качество барду не понравилось, и он обратился в прокуратуру. Оттуда материалы и ушли в Следственный комитет. Сейчас он ведет проверку.

Но реального уголовного преследования политик, возможно, избежит: во-первых, формального отношения к компании, проводящей ремонт, он уже не имеет, а во-вторых, поспешил договориться с Новиковым неофициально. «Недостатки в ремонте компания в настоящее время устраняет и поводов для разногласий или иных разбирательств нет», — сказал Новиков, подчеркнув, что отношения с Чачиным — как личные, так и деловые — у него «добрые».

Сам Чачин при этом заявил, что якобы даже не слышал о проверке СК. В гордуму он попал через довыборы в ноябре 2020-го. Считается, что при содействии Виталия Кочеткова, близкого к Куйвашеву совладельца «Мотива». Тогдашний мэр Александр Высокинский поначалу пытался сорвать поход Чачина во власть — из-за того, что Кочетков использовал своих депутатов в думе для атак на администрацию. Но в итоге пришлось смириться, когда фамилию Чачина произнес губернатор.

Сейчас Чачин готовится к выборам, намеченным на сентябрь 2023-го. Вести кампанию, скорее всего, будет там же — в Ленинском районе.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

СК взялся за депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина («Единая Россия»). Он может стать фигурантом уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом, по данным URA.RU, стало заявление барда Александра Новикова — худрука Театра эстрады и соседа губернатора Евгения Куйвашева. Чачин — бизнесмен, его фирмы занимаются различными видами строительных работ. Одна из них в свое время взялась отремонтировать здание возглавляемой Новиковым детской общественной организации «Большой полет». Качество барду не понравилось, и он обратился в прокуратуру. Оттуда материалы и ушли в Следственный комитет. Сейчас он ведет проверку. Но реального уголовного преследования политик, возможно, избежит: во-первых, формального отношения к компании, проводящей ремонт, он уже не имеет, а во-вторых, поспешил договориться с Новиковым неофициально. «Недостатки в ремонте компания в настоящее время устраняет и поводов для разногласий или иных разбирательств нет», — сказал Новиков, подчеркнув, что отношения с Чачиным — как личные, так и деловые — у него «добрые». Сам Чачин при этом заявил, что якобы даже не слышал о проверке СК. В гордуму он попал через довыборы в ноябре 2020-го. Считается, что при содействии Виталия Кочеткова, близкого к Куйвашеву совладельца «Мотива». Тогдашний мэр Александр Высокинский поначалу пытался сорвать поход Чачина во власть — из-за того, что Кочетков использовал своих депутатов в думе для атак на администрацию. Но в итоге пришлось смириться, когда фамилию Чачина произнес губернатор. Сейчас Чачин готовится к выборам, намеченным на сентябрь 2023-го. Вести кампанию, скорее всего, будет там же — в Ленинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...