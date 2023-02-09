СК взялся за депутата Екатеринбурга после жалобы барда Новикова

Виталий Чачин собрался на выборы-2023 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

СК взялся за депутата гордумы Екатеринбурга Виталия Чачина («Единая Россия»). Он может стать фигурантом уголовного дела по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Поводом, по данным URA.RU, стало заявление барда Александра Новикова — худрука Театра эстрады и соседа губернатора Евгения Куйвашева.

Чачин — бизнесмен, его фирмы занимаются различными видами строительных работ. Одна из них в свое время взялась отремонтировать здание возглавляемой Новиковым детской общественной организации «Большой полет». Качество барду не понравилось, и он обратился в прокуратуру. Оттуда материалы и ушли в Следственный комитет. Сейчас он ведет проверку.

Но реального уголовного преследования политик, возможно, избежит: во-первых, формального отношения к компании, проводящей ремонт, он уже не имеет, а во-вторых, поспешил договориться с Новиковым неофициально. «Недостатки в ремонте компания в настоящее время устраняет и поводов для разногласий или иных разбирательств нет», — сказал Новиков, подчеркнув, что отношения с Чачиным — как личные, так и деловые — у него «добрые».

Сам Чачин при этом заявил, что якобы даже не слышал о проверке СК. В гордуму он попал через довыборы в ноябре 2020-го. Считается, что при содействии Виталия Кочеткова, близкого к Куйвашеву совладельца «Мотива». Тогдашний мэр Александр Высокинский поначалу пытался сорвать поход Чачина во власть — из-за того, что Кочетков использовал своих депутатов в думе для атак на администрацию. Но в итоге пришлось смириться, когда фамилию Чачина произнес губернатор.

Сейчас Чачин готовится к выборам, намеченным на сентябрь 2023-го. Вести кампанию, скорее всего, будет там же — в Ленинском районе.