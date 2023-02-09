Путин указал, где просчитался Запад

Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасли.
«Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24».
США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, после начала спецоперации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями.
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