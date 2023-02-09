Путин указал, где просчитался Запад

Путин: Запад не ожидал, что Россия преодолеет экономические трудности
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, путин владимир
Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями, заявил Владимир Путин Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасли.

«Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24».

США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, после начала спецоперации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями.

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Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасли. «Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, после начала спецоперации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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