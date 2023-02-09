Путин указал, где просчитался Запад Путин: Запад не ожидал, что Россия преодолеет экономические трудности 09 февраля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 + Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасли. «Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, после начала спецоперации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями. Запад не ожидал, что Россия эффективно справится с угрозами в сфере экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями авиационной отрасли. «Для Запада оказалось неожиданным, как эффективно Россия противостоит угрозам в сфере экономики», — подчеркнул Владимир Путин. Трансляцию проводит телеканал «Россия-24». США и другие страны Запада начали вводить санкции против РФ, после начала спецоперации на Украине. Президент РФ также подчеркнул, что Россия преодолела сложный этап, связанный с санкциями. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям