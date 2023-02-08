08 февраля 2023

Губернатор ЯНАО наградил строителей и проектировщиков аэропорта Нового Уренгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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75-летие Тюменской области в ДК Нефтяник. Тюмень, артюхов дмитрий
Артюхов наградил строителей и проектировщиков Фото:

Губернатор Дмитрий Артюхов в ходе официального открытия модернизированного терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) наградил строителей и проектировщиков. Об этом рассказал корреспондент, находящийся в центре событий.

«За значительный вклад в строительство и реконструкцию аэропортового комплекса в городе Новом Уренгое благодарность губернатора ЯНАО объявлена Бочкову Роману Петровичу, Богатыреву Алексею Вадимовичу, Ватутиной Шахнозе Рустамовне, Каранину Василию Игоревичу, Землякову Андрею Николаевичу, Канахину Алексею Валентиновичу, Масимову Эльчину, Миллеру Евгению Александровичу», — сообщил корреспондент.

Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин по видеоконференции официально открыл терминал аэропорта Нового Уренгоя. По его словам, появление нового терминала облегчит жизнь ямальцам.

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Губернатор Дмитрий Артюхов в ходе официального открытия модернизированного терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) наградил строителей и проектировщиков. Об этом рассказал корреспондент, находящийся в центре событий. «За значительный вклад в строительство и реконструкцию аэропортового комплекса в городе Новом Уренгое благодарность губернатора ЯНАО объявлена Бочкову Роману Петровичу, Богатыреву Алексею Вадимовичу, Ватутиной Шахнозе Рустамовне, Каранину Василию Игоревичу, Землякову Андрею Николаевичу, Канахину Алексею Валентиновичу, Масимову Эльчину, Миллеру Евгению Александровичу», — сообщил корреспондент. Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин по видеоконференции официально открыл терминал аэропорта Нового Уренгоя. По его словам, появление нового терминала облегчит жизнь ямальцам.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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