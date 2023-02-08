Губернатор ЯНАО наградил строителей и проектировщиков аэропорта Нового Уренгоя

Губернатор Дмитрий Артюхов в ходе официального открытия модернизированного терминала аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО) наградил строителей и проектировщиков. Об этом рассказал корреспондент, находящийся в центре событий.
«За значительный вклад в строительство и реконструкцию аэропортового комплекса в городе Новом Уренгое благодарность губернатора ЯНАО объявлена Бочкову Роману Петровичу, Богатыреву Алексею Вадимовичу, Ватутиной Шахнозе Рустамовне, Каранину Василию Игоревичу, Землякову Андрею Николаевичу, Канахину Алексею Валентиновичу, Масимову Эльчину, Миллеру Евгению Александровичу», — сообщил корреспондент.
Ранее URA.RU рассказывало, что Владимир Путин по видеоконференции официально открыл терминал аэропорта Нового Уренгоя. По его словам, появление нового терминала облегчит жизнь ямальцам.
О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.