В Госдуме назвали «Чебурашку» ЛГБТ-оружием против детей

Депутат ГД Певцов: фильм «Чебурашка» является «диверсией» против российских детей

09 февраля 2023 в 22:07 Размер текста - 17 +

В фильме про Чебурашку нет положительных героев, заявил Дмитрий Певцов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский фильм «Чебурашка» является «диверсией» против российских детей. Кроме того, он размывает понятие «матери» и «отца» для ребенка, так как главный герой называет Гену «мамой», что можно прировнять к пропаганде ЛГБТ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Певцов. «Создатели пишут 6+ — это диверсия <…> Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения», — заявил Дмитрий Певцов. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». По его словам, в кинокартине нет положительных персонажей. Семейный фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Сборы кинокартины составили 3 082 031 790 рублей, что сделало ее самой кассовой лентой в истории русского кинематографа, напоминает A-42.RU. Позже стало известно, что фильм покажут в Будапеште. Показ состоится в кинотеатре «Урания», передает RT.

Российский фильм «Чебурашка» является «диверсией» против российских детей. Кроме того, он размывает понятие «матери» и «отца» для ребенка, так как главный герой называет Гену «мамой», что можно прировнять к пропаганде ЛГБТ. Такое заявление сделал депутат Госдумы Дмитрий Певцов. «Создатели пишут 6+ — это диверсия <…> Мы смеемся над тем, что Чебурашка называет Дядю Гену мамой. А для детей это такой маленький сигнальчик, что папа, мама — не имеет значения», — заявил Дмитрий Певцов. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». По его словам, в кинокартине нет положительных персонажей. Семейный фильм «Чебурашка» вышел в российский прокат 1 января 2023 года. Сборы кинокартины составили 3 082 031 790 рублей, что сделало ее самой кассовой лентой в истории русского кинематографа, напоминает A-42.RU. Позже стало известно, что фильм покажут в Будапеште. Показ состоится в кинотеатре «Урания», передает RT.