09 февраля 2023

На Украине погиб свердловский боец из ЧВК «Вагнер». Фото

В спецоперации на Украине погиб Руслан Колесников из Сосьвы
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Прощание с солдатом состоится 10 февраля на сосьвинском кладбище Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В спецоперации на Украине погиб житель Сосьвы Свердловской области Руслан Колесников. Боец входил в состав ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба местной администрации.

«Уважаемые жители, с прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Руслана Павловича Колесникова. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — пишет пресс-служба администрации Сосьвинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Руслану Колесникову был 41 год. Прощание с солдатом состоится 10 февраля в 12:30 на сосьвинском кладбище.

Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.

Руслану был 41 год
Фото:

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В спецоперации на Украине погиб житель Сосьвы Свердловской области Руслан Колесников. Боец входил в состав ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба местной администрации. «Уважаемые жители, с прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Руслана Павловича Колесникова. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — пишет пресс-служба администрации Сосьвинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». Руслану Колесникову был 41 год. Прощание с солдатом состоится 10 февраля в 12:30 на сосьвинском кладбище. Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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