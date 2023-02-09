В спецоперации на Украине погиб житель Сосьвы Свердловской области Руслан Колесников. Боец входил в состав ЧВК «Вагнер», сообщает пресс-служба местной администрации.
«Уважаемые жители, с прискорбием сообщаем о гибели нашего земляка Руслана Павловича Колесникова. Он участвовал в спецоперации в составе ЧВК „Вагнер“», — пишет пресс-служба администрации Сосьвинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Руслану Колесникову был 41 год. Прощание с солдатом состоится 10 февраля в 12:30 на сосьвинском кладбище.
Спецоперация на Украине началась по указу президента России Владимира Путина 24 февраля 2022 года. Как заявлял российский лидер, спецоперация — вынужденная мера, направленная на защиту мирного населения Донбасса.
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