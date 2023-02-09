09 февраля 2023

В Челябинской области ожидается плюсовая температура. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, солнце, виды города, мороз
В Челябинске ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду Фото:

Температура в Челябинской области 10 февраля поднимется до положительных значений. Как сообщили в Челябгидромете, по региону в пятницу ожидается до одного градуса тепла.

«Температура воздуха по области днем пятницы прогреется до плюс одного градуса. В Челябинске днем температура достигнет нулевой отметки», — отметили в Челябгидромете на сайте.

В горах и низинах будет холоднее всего: до минус семи. Минимальная челябинская температура — минус два днем и минус 11 градусов ночью. Местами по области будет холодно, до минус 16 градусов.

Погода в течение дня будет облачной с прояснениями. В горных районах возможен небольшой снег, местами слабые метели. В Челябинске существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра до 16 метров в секунду. В столице области — до 13 метров.

Днем в Челябинской области воздух прогреется до плюс одного градуса
Существенных осадков в Челябинске 10 февраля не ожидается

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Температура в Челябинской области 10 февраля поднимется до положительных значений. Как сообщили в Челябгидромете, по региону в пятницу ожидается до одного градуса тепла. «Температура воздуха по области днем пятницы прогреется до плюс одного градуса. В Челябинске днем температура достигнет нулевой отметки», — отметили в Челябгидромете на сайте. В горах и низинах будет холоднее всего: до минус семи. Минимальная челябинская температура — минус два днем и минус 11 градусов ночью. Местами по области будет холодно, до минус 16 градусов. Погода в течение дня будет облачной с прояснениями. В горных районах возможен небольшой снег, местами слабые метели. В Челябинске существенных осадков не ожидается. Порывы ветра до 16 метров в секунду. В столице области — до 13 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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