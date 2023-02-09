Температура в Челябинской области 10 февраля поднимется до положительных значений. Как сообщили в Челябгидромете, по региону в пятницу ожидается до одного градуса тепла. «Температура воздуха по области днем пятницы прогреется до плюс одного градуса. В Челябинске днем температура достигнет нулевой отметки», — отметили в Челябгидромете на сайте. В горах и низинах будет холоднее всего: до минус семи. Минимальная челябинская температура — минус два днем и минус 11 градусов ночью. Местами по области будет холодно, до минус 16 градусов. Погода в течение дня будет облачной с прояснениями. В горных районах возможен небольшой снег, местами слабые метели. В Челябинске существенных осадков не ожидается. Порывы ветра до 16 метров в секунду. В столице области — до 13 метров.