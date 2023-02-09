В Челябинске ожидаются порывы ветра до 13 метров в секунду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Температура в Челябинской области 10 февраля поднимется до положительных значений. Как сообщили в Челябгидромете, по региону в пятницу ожидается до одного градуса тепла.

«Температура воздуха по области днем пятницы прогреется до плюс одного градуса. В Челябинске днем температура достигнет нулевой отметки», — отметили в Челябгидромете на сайте.

В горах и низинах будет холоднее всего: до минус семи. Минимальная челябинская температура — минус два днем и минус 11 градусов ночью. Местами по области будет холодно, до минус 16 градусов.

Погода в течение дня будет облачной с прояснениями. В горных районах возможен небольшой снег, местами слабые метели. В Челябинске существенных осадков не ожидается.

Порывы ветра до 16 метров в секунду. В столице области — до 13 метров.

Днем в Челябинской области воздух прогреется до плюс одного градуса Скрин: сайт Челябгидромета