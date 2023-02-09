Курганские депутаты экстренно собрались из-за кадровых перестановок

Курганские депутаты проголосовали за отставку председателя счетной палаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На внеочередном заседании Курганской областной думы депутаты рассмотрели вопрос об освобождении от должности председателя контрольно-счетной палаты региона Натальи Кириловой. Об этом с заседания думы сообщает корреспондент URA.RU.

«В связи с поступлением заявления от Кирилловой о сложении полномочий председателя предлагаю проголосовать», — заявил спикер облдумы Дмитрий Фролов. На заседание явились 20 депутатов, которые единогласно одобрили заявление Кириловой.

Фролов поблагодарил Кирилову за семилетнюю работу на должности главного ревизора. В ответном слове она отметила весь коллектив счетной палаты, помогавшей ей в работе в течение всего срока председательства.

Кирилова ранее работала на государственной казначейской службе, также занимала руководящую должность в финансовом управлении администрации Шумихинского района. С мая 2016 года возглавляла региональный ревизионный орган.

Ранее URA.RU писало, что Кирилова является одним из кандидатов на пост замгубернатора Курганской области по социальной политике. Кроме нее, на должность претендуют глава Кургана Елена Ситникова, ее тезка — начальник управления соцзащиты населения Елена Ситникова и Алексей Сигидаев, директор департамента здравоохранения.