На кресло замгубернатора по соцполитике претендуют еще три человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение губернатора Курганской области Вадима Шумкова уволить своего социального заместителя может привести к отставке мэра Кургана. По данным источников URA.RU, близких к региональным властям, глава города Елена Ситникова рассматривается на пост замгубернатора, который покидает Лариса Кокорина.

Также на эту должность претендует еще одна Елена Ситникова (начальник областного управления социальной защиты населения), Наталья Кириллова (глава Контрольно-счетной палаты региона) и глава курганского депздрава Алексей Сигидаев. «Необходимые документы для согласования направлены в Москву», — сообщил инсайдер. В пользу кандидатуры Кирилловой говорит то, что завтра (10 февраля) ее освободят от должности главы КСП.

Мэр Ситникова курировала соцблок в правительстве области, кетовской администрации и администрации города. Вторая чиновница 13 лет отработала в сфере образования.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлены редакционные запросы с просьбой прокомментировать информацию по кандидатам. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что Кокорина уходит в отставку. На должности заместителя губернатора по социальной политике чиновница работала с 2020 года. По данным инсайдеров агентства, ее вынудило уйти противостояние с директором департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев и его команда.