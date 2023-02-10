ВС РФ взяли под контроль все дороги возле Бахмута

Россия взяла под контроль все дороги возле Бахмута, рассказал Ян Гагин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия контролирует все пути к Бахмуту (Артемовску). С таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023».
«Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги», — сообщил Кимаковский журналисту ТАСС. Он отметил, что у Украины не осталось путей для доставки подкрепления.
Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск), передает телеканал 360. Успехи российских военных признали на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город, сообщает RT.
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