ВС РФ взяли под контроль все дороги возле Бахмута

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, армия, военные, блокпост, украина, мариуполь, война, флаг днр, военнослужащий, вежливые люди, солдат, сво, специальная военная операция
Россия взяла под контроль все дороги возле Бахмута, рассказал Ян Гагин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия контролирует все пути к Бахмуту (Артемовску). С таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023».

«Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги», — сообщил Кимаковский журналисту ТАСС. Он отметил, что у Украины не осталось путей для доставки подкрепления.

Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск), передает телеканал 360. Успехи российских военных признали на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город, сообщает RT.

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Российская армия контролирует все пути к Бахмуту (Артемовску). С таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023». «Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги», — сообщил Кимаковский журналисту ТАСС. Он отметил, что у Украины не осталось путей для доставки подкрепления. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск), передает телеканал 360. Успехи российских военных признали на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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