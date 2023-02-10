ВС РФ взяли под контроль все дороги возле Бахмута

10 февраля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Россия взяла под контроль все дороги возле Бахмута, рассказал Ян Гагин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия контролирует все пути к Бахмуту (Артемовску). С таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023». «Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги», — сообщил Кимаковский журналисту ТАСС. Он отметил, что у Украины не осталось путей для доставки подкрепления. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск), передает телеканал 360. Успехи российских военных признали на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город, сообщает RT.

Российская армия контролирует все пути к Бахмуту (Артемовску). С таким заявлением выступил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский на «Амурмедиафоруме-2023». «Красная гора освобождена — это говорит о том, что фактически с этих возвышенностей мы уже обстреливаем все дороги», — сообщил Кимаковский журналисту ТАСС. Он отметил, что у Украины не осталось путей для доставки подкрепления. Ранее сообщалось, что бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Бахмут (Артемовск), передает телеканал 360. Успехи российских военных признали на Украине. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не сдадут город, сообщает RT.