Utair резко подняла стоимость билетов на перелеты из Тюмени в ХМАО

Стоимость билетов на рейсы Utair из Тюмени в ХМАО выросла почти вдвое
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Пассажиры утверждают, что стоимость авиабилета по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень Фото:

Минимальная стоимость авиабилетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair за 9 месяцев выросла с 6 до 10 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили пассажиры, заметившие разницу в цене.

«В 2022 году мы летали из Тюмени в Ханты-Мансийск на майские праздники. Тогда я отдал за авиабилет по тарифу „Минимум“ формата „туда — обратно“ 6420 рублей. В феврале этого года я снова собрался посетить столицу ХМАО. Начал оформлять билеты и немного опешил: тот же маршрут стоит уже 10570 рублей. То есть, почти в два раза дороже», — сообщил тюменец в разговоре с URA.RU.

На официальном сайте Utair указано, что стоимость авиабилета по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень по тарифу «Минимум» для одного взрослого пассажира составляет 10570 рублей. «Оптимум» стоит 15570 рублей, «Премиум» — 18170 рублей.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Минимальная стоимость авиабилетов на перелеты по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень авиакомпании Utair за 9 месяцев выросла с 6 до 10 тыс. рублей. Об этом URA.RU сообщили пассажиры, заметившие разницу в цене. «В 2022 году мы летали из Тюмени в Ханты-Мансийск на майские праздники. Тогда я отдал за авиабилет по тарифу „Минимум“ формата „туда — обратно“ 6420 рублей. В феврале этого года я снова собрался посетить столицу ХМАО. Начал оформлять билеты и немного опешил: тот же маршрут стоит уже 10570 рублей. То есть, почти в два раза дороже», — сообщил тюменец в разговоре с URA.RU. На официальном сайте Utair указано, что стоимость авиабилета по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск — Тюмень по тарифу «Минимум» для одного взрослого пассажира составляет 10570 рублей. «Оптимум» стоит 15570 рублей, «Премиум» — 18170 рублей. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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