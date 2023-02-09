09 февраля 2023

В 2022 году из Пермского края уехали более 60 тысяч человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
А приехали 59 тысяч человек Фото:

За 11 месяцев прошлого года — с января по ноябрь — Пермский край покинули 63 тысячи человек. Такими данными поделился Пермьстат в своем докладе о социально-экономическом положении региона.

«Миграционная ситуация в целом за январь—ноябрь 2022 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Уехало 63 039 человек, приехало — 59 186 человек. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 3853 человека», — указано в докладе.

Уехавшие пермяки, в основном, выбирали для постоянного места жительства Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области, Свердловскую область и Республику Татарстан. Отток населения также наблюдался в страны СНГ. Сильнее всего поток увеличился в Туркмению, Армению и Киргизию. Уезжали пермяки и в страны дальнего зарубежья: Китай, Индию, Грузию и Турцию.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Это произошло в декабре ушедшего года.

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За 11 месяцев прошлого года — с января по ноябрь — Пермский край покинули 63 тысячи человек. Такими данными поделился Пермьстат в своем докладе о социально-экономическом положении региона. «Миграционная ситуация в целом за январь—ноябрь 2022 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Уехало 63 039 человек, приехало — 59 186 человек. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 3853 человека», — указано в докладе. Уехавшие пермяки, в основном, выбирали для постоянного места жительства Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области, Свердловскую область и Республику Татарстан. Отток населения также наблюдался в страны СНГ. Сильнее всего поток увеличился в Туркмению, Армению и Киргизию. Уезжали пермяки и в страны дальнего зарубежья: Китай, Индию, Грузию и Турцию. Ранее URA.RU сообщало, что пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Это произошло в декабре ушедшего года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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