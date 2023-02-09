В 2022 году из Пермского края уехали более 60 тысяч человек

А приехали 59 тысяч человек Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

За 11 месяцев прошлого года — с января по ноябрь — Пермский край покинули 63 тысячи человек. Такими данными поделился Пермьстат в своем докладе о социально-экономическом положении региона.

«Миграционная ситуация в целом за январь—ноябрь 2022 года характеризовалась превышением числа выбывших над числом прибывших. Уехало 63 039 человек, приехало — 59 186 человек. Миграционный отток по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился и составил 3853 человека», — указано в докладе.

Уехавшие пермяки, в основном, выбирали для постоянного места жительства Краснодарский край, Московскую и Ленинградскую области, Свердловскую область и Республику Татарстан. Отток населения также наблюдался в страны СНГ. Сильнее всего поток увеличился в Туркмению, Армению и Киргизию. Уезжали пермяки и в страны дальнего зарубежья: Китай, Индию, Грузию и Турцию.

Ранее URA.RU сообщало, что пермский художник Ffchw уехал из России спустя неделю после задержания из-за своего арт-объекта «Свидимся». Это произошло в декабре ушедшего года.