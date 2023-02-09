В Магнитогорске предложили инвалидам протезы с управлением из мозга. Фото

10 февраля 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Оборудование позволяет восстановить двигательную активность у 20% пациентов Фото: Илья Московец © URA.RU Компания «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) разработала роботизированный комплекс с протезом кисти руки, управляемый из мозга. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование поможет при реабилитации постинсультных пациентов. «В Магнитогорске АО «НПО «Андроидная техника» разработала реабилитационный роботизированный комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека. Управляется комплекс интерфейсом «Мозг — компьютер» — «Ортез-1»», — уточнили в минпроме. Кроме инсультников, техника понадобится для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Суть процедуры в том, что больные будут стимулировать нейропластичность своего мозга, воображая движение. Также с помощью комплекса можно реабилитировать больных с полностью парализованными мышцами. Разработка объединила технологии механотерапии и мыслительных тренировок. Технология «Андроидной техники» позволяет вернуть к нормальной жизни порядка 20% пациентов. Оборудование позволяет восстановить двигательную активность за три-четыре месяца. «Ортез-1» в настоящее время поставлен в 20 клиник страны. Аппарат из Магнитогорска поможет пациентам после инсультов и детям с ДЦП Фото: пресс-служба минпрома Челябинской области

Компания «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) разработала роботизированный комплекс с протезом кисти руки, управляемый из мозга. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование поможет при реабилитации постинсультных пациентов. «В Магнитогорске АО «НПО «Андроидная техника» разработала реабилитационный роботизированный комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека. Управляется комплекс интерфейсом «Мозг — компьютер» — «Ортез-1»», — уточнили в минпроме. Кроме инсультников, техника понадобится для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Суть процедуры в том, что больные будут стимулировать нейропластичность своего мозга, воображая движение. Также с помощью комплекса можно реабилитировать больных с полностью парализованными мышцами. Разработка объединила технологии механотерапии и мыслительных тренировок. Технология «Андроидной техники» позволяет вернуть к нормальной жизни порядка 20% пациентов. Оборудование позволяет восстановить двигательную активность за три-четыре месяца. «Ортез-1» в настоящее время поставлен в 20 клиник страны.