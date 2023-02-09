09 февраля 2023

В Магнитогорске предложили инвалидам протезы с управлением из мозга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий визит губернатора Челябинской области в Магнитогорск. Магнитогорск, рука, андроидная техника, робот
Оборудование позволяет восстановить двигательную активность у 20% пациентов Фото:

Компания «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) разработала роботизированный комплекс с протезом кисти руки, управляемый из мозга. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование поможет при реабилитации постинсультных пациентов.

«В Магнитогорске АО «НПО «Андроидная техника» разработала реабилитационный роботизированный комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека. Управляется комплекс интерфейсом «Мозг — компьютер» — «Ортез-1»», — уточнили в минпроме.

Кроме инсультников, техника понадобится для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Суть процедуры в том, что больные будут стимулировать нейропластичность своего мозга, воображая движение. Также с помощью комплекса можно реабилитировать больных с полностью парализованными мышцами. Разработка объединила технологии механотерапии и мыслительных тренировок.

Технология «Андроидной техники» позволяет вернуть к нормальной жизни порядка 20% пациентов. Оборудование позволяет восстановить двигательную активность за три-четыре месяца. «Ортез-1» в настоящее время поставлен в 20 клиник страны.

Аппарат из Магнитогорска поможет пациентам после инсультов и детям с ДЦП
Фото:

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Компания «Андроидная техника» в Магнитогорске (Челябинская область) разработала роботизированный комплекс с протезом кисти руки, управляемый из мозга. Как сообщили в пресс-службе регионального минпрома, оборудование поможет при реабилитации постинсультных пациентов. «В Магнитогорске АО «НПО «Андроидная техника» разработала реабилитационный роботизированный комплекс электромеханического экзоскелета кисти руки человека. Управляется комплекс интерфейсом «Мозг — компьютер» — «Ортез-1»», — уточнили в минпроме. Кроме инсультников, техника понадобится для реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Суть процедуры в том, что больные будут стимулировать нейропластичность своего мозга, воображая движение. Также с помощью комплекса можно реабилитировать больных с полностью парализованными мышцами. Разработка объединила технологии механотерапии и мыслительных тренировок. Технология «Андроидной техники» позволяет вернуть к нормальной жизни порядка 20% пациентов. Оборудование позволяет восстановить двигательную активность за три-четыре месяца. «Ортез-1» в настоящее время поставлен в 20 клиник страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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