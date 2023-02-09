В ХМАО начнут производить беспилотники

10 февраля 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

БПЛА будут собирать в технопарке в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Андреев © URA.RU Замглавы ХМАО Роман Генкель рассказал о планах властей округа производить беспилотники. Это произошло во время прямой линии с губернатором Натальей Комаровой «Экономика Югры». «Действительно, одна из компаний, которая имеет опыт сборки беспилотных летательных систем, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. И сейчас решается, какие конкретно аппараты будут производиться. Планируется, что БПЛА будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов», — отметил Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.

Замглавы ХМАО Роман Генкель рассказал о планах властей округа производить беспилотники. Это произошло во время прямой линии с губернатором Натальей Комаровой «Экономика Югры». «Действительно, одна из компаний, которая имеет опыт сборки беспилотных летательных систем, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. И сейчас решается, какие конкретно аппараты будут производиться. Планируется, что БПЛА будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов», — отметил Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.