В ХМАО начнут производить беспилотники

Замглавы ХМАО Роман Генкель рассказал о планах властей округа производить беспилотники. Это произошло во время прямой линии с губернатором Натальей Комаровой «Экономика Югры».
«Действительно, одна из компаний, которая имеет опыт сборки беспилотных летательных систем, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. И сейчас решается, какие конкретно аппараты будут производиться. Планируется, что БПЛА будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов», — отметил Роман Генкель.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.
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