09 февраля 2023

В ХМАО начнут производить беспилотники

© Служба новостей «URA.RU»
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Инновационный кластер
БПЛА будут собирать в технопарке в Ханты-Мансийске Фото:

Замглавы ХМАО Роман Генкель рассказал о планах властей округа производить беспилотники. Это произошло во время прямой линии с губернатором Натальей Комаровой «Экономика Югры».

«Действительно, одна из компаний, которая имеет опыт сборки беспилотных летательных систем, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. И сейчас решается, какие конкретно аппараты будут производиться. Планируется, что БПЛА будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов», — отметил Роман Генкель.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.

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Замглавы ХМАО Роман Генкель рассказал о планах властей округа производить беспилотники. Это произошло во время прямой линии с губернатором Натальей Комаровой «Экономика Югры». «Действительно, одна из компаний, которая имеет опыт сборки беспилотных летательных систем, является резидентом технопарка в Ханты-Мансийске. И сейчас решается, какие конкретно аппараты будут производиться. Планируется, что БПЛА будут использоваться в регионе для мониторинга лесов и трубопроводов», — отметил Роман Генкель. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО сотрудничают с «Почтой России» в рамках проекта по развитию беспилотных технологий. БПЛА уже доставляет посылки и письма в труднодоступные районы Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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