В Челябинске в Ленинском районе на улице Горелова построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. На публичных слушаниях в Доме архитектора 9 февраля утвердили проект, в котором обозначили границы территории и присвоили землям специальное назначение, сообщил корреспондент URA.RU.
«Предложение — изменить две территориальные зоны на зону производственно-складского назначения. Впоследствии будет сформирован земельный участок для предоставления ООО „Завод Роботов“. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.
Проект будет реализован в рамках инвестиционного контракта. Согласно документу, земельный участок в Ленинском районе под строительство завода предоставляется без торгов. Планируется, что челябинские роботы должны будут заменить импортные аналоги Fanuc и Kuka.
Ранее в Челябинске началось строительство нового завода по производству роботов. Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что на проектную мощность предприятие может выйти в первом квартале 2024 года.
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