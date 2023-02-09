В Челябинске построят завод по производству роботов-манипуляторов. Фото

10 февраля 2023 в 13:34 Размер текста - 17 +

Проектная мощность завода — 600 роботов в год Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинске в Ленинском районе на улице Горелова построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. На публичных слушаниях в Доме архитектора 9 февраля утвердили проект, в котором обозначили границы территории и присвоили землям специальное назначение, сообщил корреспондент URA.RU. «Предложение — изменить две территориальные зоны на зону производственно-складского назначения. Впоследствии будет сформирован земельный участок для предоставления ООО „Завод Роботов“. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях. Проект будет реализован в рамках инвестиционного контракта. Согласно документу, земельный участок в Ленинском районе под строительство завода предоставляется без торгов. Планируется, что челябинские роботы должны будут заменить импортные аналоги Fanuc и Kuka. Ранее в Челябинске началось строительство нового завода по производству роботов. Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что на проектную мощность предприятие может выйти в первом квартале 2024 года. Две территориальный зоны изменили на зону производственно-складского назначения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске в Ленинском районе на улице Горелова построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. На публичных слушаниях в Доме архитектора 9 февраля утвердили проект, в котором обозначили границы территории и присвоили землям специальное назначение, сообщил корреспондент URA.RU. «Предложение — изменить две территориальные зоны на зону производственно-складского назначения. Впоследствии будет сформирован земельный участок для предоставления ООО „Завод Роботов“. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях. Проект будет реализован в рамках инвестиционного контракта. Согласно документу, земельный участок в Ленинском районе под строительство завода предоставляется без торгов. Планируется, что челябинские роботы должны будут заменить импортные аналоги Fanuc и Kuka. Ранее в Челябинске началось строительство нового завода по производству роботов. Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что на проектную мощность предприятие может выйти в первом квартале 2024 года.