09 февраля 2023

В Челябинске построят завод по производству роботов-манипуляторов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ИННОПРОМ-2014. Пресс-день. Екатеринбург, автопром, робот
Проектная мощность завода — 600 роботов в год Фото:

В Челябинске в Ленинском районе на улице Горелова построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. На публичных слушаниях в Доме архитектора 9 февраля утвердили проект, в котором обозначили границы территории и присвоили землям специальное назначение, сообщил корреспондент URA.RU.

«Предложение — изменить две территориальные зоны на зону производственно-складского назначения. Впоследствии будет сформирован земельный участок для предоставления ООО „Завод Роботов“. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях.

Проект будет реализован в рамках инвестиционного контракта. Согласно документу, земельный участок в Ленинском районе под строительство завода предоставляется без торгов. Планируется, что челябинские роботы должны будут заменить импортные аналоги Fanuc и Kuka.

Ранее в Челябинске началось строительство нового завода по производству роботов. Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что на проектную мощность предприятие может выйти в первом квартале 2024 года.

Публичные слушания в Доме архитектора по проекту строительства жилого дома на пересечении улиц Ловина и Артиллерийской. Челябинск
Две территориальный зоны изменили на зону производственно-складского назначения
Фото:

О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Челябинске в Ленинском районе на улице Горелова построят завод по производству промышленных роботов-манипуляторов. На публичных слушаниях в Доме архитектора 9 февраля утвердили проект, в котором обозначили границы территории и присвоили землям специальное назначение, сообщил корреспондент URA.RU. «Предложение — изменить две территориальные зоны на зону производственно-складского назначения. Впоследствии будет сформирован земельный участок для предоставления ООО „Завод Роботов“. Проект одобрен», — сообщили на публичных слушаниях. Проект будет реализован в рамках инвестиционного контракта. Согласно документу, земельный участок в Ленинском районе под строительство завода предоставляется без торгов. Планируется, что челябинские роботы должны будут заменить импортные аналоги Fanuc и Kuka. Ранее в Челябинске началось строительство нового завода по производству роботов. Депутат Госдумы Валерий Гартунг рассказал, что на проектную мощность предприятие может выйти в первом квартале 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...