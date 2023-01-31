В Челябинске началось строительство нового завода по производству роботов

Проектная мощность выпуска составит 600 роботов в год Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске забили первые сваи в основание завода роботов. Как заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг, на проектную мощность предприятие может выйти в первом квартале 2024 года.

«Роботизированную ячейку руководству правительства хотим презентовать на этой неделе. На проектную мощность 600 роботов в год завод должен выйти в первом квартале 2024 года», — отметил Гартунг в эфире «Большой редакции» издательского дома «Гранада Пресс».

Гартунг отметил, что челябинская техника заменит ушедших с рынка конкурентов Fanuc и Kuka. Оборудование компании «Русский робот» стоит на вооружении Челябинского кузнечно-прессового завода. Благодаря тому, что корпус машины выполнен из алюминия, она легче иностранных аналогов. В результате, отметил депутат, роботы легче, энергоемкость на единицу груза меньше, выше экологические характеристики. Компьютерная программа шестиосевого робота написана в России. С внедрением в конструкцию отечественных редуктора и компенсатора 75% комплектующих робота будут российскими.

Производство роботов обеспечит спрос на кадры с высшим образованием. При том, что потребуются интеграторы роботизированных систем, необходимо порядка 300 специалистов разных профессий.

Гартунг добавил, что роботы дают производителям заметную выгоду. Каждый робот, по словам Гартунга, способен заменить до восьми работников. Депутат повторил свой тезис: на роботов можно взвалить всю тяжелую работу взамен сотрудников, ушедших в рамках мобилизации на фронт.