Бывшие тюменские судьи отправятся в санатории за счет бюджета

Судьи в отставке несколько недель будут поправлять здоровье в санаториях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области закупают путевки в санатории для судей в отставке, на что с начала года потратили уже более 1,5 млн рублей. Информация представлена на сайте госзакупок. В здравницах бывшие сотрудники проведут от двух до трех недель.

«Оказание услуг по организации санаторно-курортного лечения судей, пребывающих в отставке. 12 путевок, общая стоимость 1 541 256 рублей», — говорится в документации тендеров на сайте госзакупок.

Самой дорогой оказалась путевка на три недели в тюменский санаторий «Тараскуль». За нее заплатят 265,6 тысячи рублей. За эти деньги экс-судья не только пройдет комплекс процедур для сердца и сосудистой системы, но также будет три раза в день питаться в формате шведского стола и жить в двухкомнатном номере класса люкс.

Остальные путевки стоят в два раза дешевле. Их закупают в тюменские санатории «Сибирь» и «Тараскуль», кисловодский «Центросоюз» и «Обуховский» в Свердловской области. В подавляющем числе случаев бывшие судьи могут взять с собой в поездку одного из членов семьи, но путевку ему придется оплатить за собственный счет.

Санаторно-курортное лечение для судей в отставке гарантирует федеральный закон о дополнительных гарантиях социальной защиты этой категории граждан. Оплачиваются путевки из казны РФ.