В Екатеринбурге простятся с главным военным инспектором России

Скончался главный военный инспектор России Алексей Салмин, служивший в ЦВО

Алексея Салмина похоронят на Урале, где он служил много лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Доме офицеров Центрального военного округа (ЦВО) простятся с генерал-лейтенантом Алексеем Салминым, главным военным инспектором Министерства обороны России. 61-летний военнослужащий скончался в госпитале Бурденко в Москве, и будет похоронен в Свердловской области в Верхней Пышме. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника в военной среде.

Алексей Салмин ушел из жизни 7 февраля, однако о смерти генерал-лейтенанта сообщается только сейчас. На сайте газеты «Красная звезда» опубликован некролог.

«Главное управление контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны РФ, друзья и товарищи с прискорбием извещают о том, что 7 февраля 2023 года после тяжелой и продолжительной болезни на 62-м году ушел из жизни начальник военной инспекции — главный военный инспектор Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Салмин Алексей Николаевич», — говорится в сообщении.

Как сообщили URA.RU знакомые военного, прощание состоится в ОДО. Похоронен инспектор будет в Верхней Пышме, где живет его сын. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Алексея Николаевича Салмина.

Алексей Салмин родился в Ульяновской области. В молодости служил в 32-м военном городке Екатеринбурга, был командиром 341-го танкового полка в Верхней Пышме. С 2010 года Салмин занимал пост начальника штаба — первого заместителя командующего 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. В 2016 году был назначен помощником командующего Тихоокеанского флота, в 2017 — заместителем командующего войсками Западного военного округа.

Учитывая богатый опыт управления войсками, в 2018 году указом Президента России Владимира Путина Алексей Салмин был назначен начальником Военной инспекции — главным военным инспектором Министерства обороны РФ. Генерал-лейтенант Салмин награжден орденами «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Почета, Мужества. Последнюю награду, по некоторым данным, он получил за участие в операции в Сирии.