В Челябинске суд признал женщину виновной за ложное заявление об изнасиловании

10 февраля 2023 в 15:48 Размер текста - 17 +

Суд назначил челябинке штраф в размере 30 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске суд признал виновной местную жительницу за ложное заявление об изнасиловании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда. «12 июля 2022 года подсудимая через третье лицо сообщила в полицию ложные сведения о том, что ее изнасиловало неустановленное лицо. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. При даче показаний в полиции обвиняемая была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но подтвердила ложные сведения о совершении в отношении нее тяжкого преступления и подписала протокол принятия устного заявления о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ей мужчины. Женщина признала свою вину.

В Челябинске суд признал виновной местную жительницу за ложное заявление об изнасиловании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда. «12 июля 2022 года подсудимая через третье лицо сообщила в полицию ложные сведения о том, что ее изнасиловало неустановленное лицо. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. При даче показаний в полиции обвиняемая была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но подтвердила ложные сведения о совершении в отношении нее тяжкого преступления и подписала протокол принятия устного заявления о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ей мужчины. Женщина признала свою вину.