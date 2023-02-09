В Челябинске суд признал женщину виновной за ложное заявление об изнасиловании

В Челябинске суд признал виновной местную жительницу за ложное заявление об изнасиловании. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Сосновского районного суда.
«12 июля 2022 года подсудимая через третье лицо сообщила в полицию ложные сведения о том, что ее изнасиловало неустановленное лицо. Суд признал ее виновной по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос, сопряженный с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
При даче показаний в полиции обвиняемая была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но подтвердила ложные сведения о совершении в отношении нее тяжкого преступления и подписала протокол принятия устного заявления о привлечении к уголовной ответственности неизвестного ей мужчины. Женщина признала свою вину.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.