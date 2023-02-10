Мэр Киева заявил о повреждении электросетей в городе

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Шумиха энергоскандал, столбы, электросети, провода
Над восстановлением электросетей Киева работают энергетики, отметил мэр города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В результате взрывов в Киеве и работы системы противовоздушной обороны (ПВО) повреждены городские электросети. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях.

«По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Имеются повреждения электросетей», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что над восстановлением электросетей уже работают необходимые службы.

Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в разных частях Украины. В частности, по информации украинских изданий и властей, они были слышны в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в самом Киеве.

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В результате взрывов в Киеве и работы системы противовоздушной обороны (ПВО) повреждены городские электросети. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях. «По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Имеются повреждения электросетей», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что над восстановлением электросетей уже работают необходимые службы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в разных частях Украины. В частности, по информации украинских изданий и властей, они были слышны в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в самом Киеве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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