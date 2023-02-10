Мэр Киева заявил о повреждении электросетей в городе

10 февраля 2023 в 15:51 Размер текста - 17 +

Над восстановлением электросетей Киева работают энергетики, отметил мэр города Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В результате взрывов в Киеве и работы системы противовоздушной обороны (ПВО) повреждены городские электросети. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях. «По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Имеются повреждения электросетей», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что над восстановлением электросетей уже работают необходимые службы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в разных частях Украины. В частности, по информации украинских изданий и властей, они были слышны в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в самом Киеве.

В результате взрывов в Киеве и работы системы противовоздушной обороны (ПВО) повреждены городские электросети. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своих соцсетях. «По информации сил ПВО, над Киевом сбили 10 ракет. Имеются повреждения электросетей», — написал Виталий Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что над восстановлением электросетей уже работают необходимые службы. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в разных частях Украины. В частности, по информации украинских изданий и властей, они были слышны в Харькове, Одессе, Кривом Роге, в Николаевской, Кировоградской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в самом Киеве.