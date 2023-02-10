Глава Курской области заявил о бое с ВСУ возле границы

В Курской области российские военные ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях.
«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие.
Курская область, как граничащий с Украиной регион, ранее неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 5 февраля украинские военные вели огонь по селу Горналь. Пострадавших в результате последнего обстрела нет, однако была повреждена линия электропередачи к водопроводной башне.
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В Курской области российские военные ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях. «В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие. Курская область, как граничащий с Украиной регион, ранее неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 5 февраля украинские военные вели огонь по селу Горналь. Пострадавших в результате последнего обстрела нет, однако была повреждена линия электропередачи к водопроводной башне.