Глава Курской области заявил о бое с ВСУ возле границы

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, зенитная установка зу23, ЗУ-23
ВС РФ ведут огонь по ВСУ с позиций в Курской области (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Курской области российские военные ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях.

«В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие.

Курская область, как граничащий с Украиной регион, ранее неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 5 февраля украинские военные вели огонь по селу Горналь. Пострадавших в результате последнего обстрела нет, однако была повреждена линия электропередачи к водопроводной башне.

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В Курской области российские военные ведут огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Глушковского района. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своих соцсетях. «В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Он также попросил местных жителей соблюдать спокойствие. Курская область, как граничащий с Украиной регион, ранее неоднократно подвергался обстрелам со стороны ВСУ. В частности, 5 февраля украинские военные вели огонь по селу Горналь. Пострадавших в результате последнего обстрела нет, однако была повреждена линия электропередачи к водопроводной башне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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