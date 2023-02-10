10 февраля 2023

Депутат Лантратова призвала выделить бюджетные места в вузах для всех участников СВО

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Участникам спецоперации могут предоставить новые льготы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Участникам спецоперации на Украине необходимо предоставить право на бесплатное обучение в вузе. Об этом заявила в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.

«Нам необходимо предоставить льготные места в вузах для участников спецоперации. Подготовила законопроект, которым предлагаю установить право приема на обучение за счет бюджета гражданским лицам, которые являются ветеранами боевых действий и направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО», — сказала Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что сейчас такое право есть не у всех. «Это на мой взгляд, несправедливо. Мы должны обеспечить доступ к высшему образованию всем, кто ориентирован на трудовую деятельность в России, кто связывает свое будущее с нашей страной и готов поехать в самое пекло, чтобы отстоять ее суверенитет и национальные интересы», — объяснила депутат.

Президент России Владимир Путин подписал в 2022 году закон предоставляющий статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации. В Госдуме в первом чтении уже принят законопроект, который позволит учитывать службу в армии, как дополнительные баллы для поступления в вуз.

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Участникам спецоперации на Украине необходимо предоставить право на бесплатное обучение в вузе. Об этом заявила в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова. «Нам необходимо предоставить льготные места в вузах для участников спецоперации. Подготовила законопроект, которым предлагаю установить право приема на обучение за счет бюджета гражданским лицам, которые являются ветеранами боевых действий и направлялись для обеспечения выполнения задач в ходе СВО», — сказала Яна Лантратова. Она подчеркнула, что сейчас такое право есть не у всех. «Это на мой взгляд, несправедливо. Мы должны обеспечить доступ к высшему образованию всем, кто ориентирован на трудовую деятельность в России, кто связывает свое будущее с нашей страной и готов поехать в самое пекло, чтобы отстоять ее суверенитет и национальные интересы», — объяснила депутат. Президент России Владимир Путин подписал в 2022 году закон предоставляющий статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи в ходе спецоперации. В Госдуме в первом чтении уже принят законопроект, который позволит учитывать службу в армии, как дополнительные баллы для поступления в вуз.
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