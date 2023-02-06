06 февраля 2023

«Известия»: за службу в армии будут давать льготы при поступлении в вузы

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Отправка мобилизованных. Тюмень , военные, солдаты, военнослужащие, мобилизация, мобилизованные
Срочная служба в армии предоставит возможность получить льготы при поступлении в ВУЗ Фото:

В Госдуму РФ внесен законопроект, в котором предлагается предоставлять отслужившим срочную службу в армии льготы в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по просвещению Михаил Берулава.

«Молодые ребята, которые будут возвращаться после военной службы, смогут выбрать интересующее их учебное заведение и получить при поступлении туда дополнительные баллы», — сообщил «Известиям» Берулава. Он добавил, что законопроект может быть принят уже до конца весенней сессии. В результате возможность воспользоваться льготой появится уже со следующего учебного года.

Ранее стало известно, что появилось предложение об отмене вступительных экзаменов при поступлении в вуз для молодых военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также для детей участников СВО. Также вышеназванные граждане освобождаются от предоставления результатов ЕГЭ.

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В Госдуму РФ внесен законопроект, в котором предлагается предоставлять отслужившим срочную службу в армии льготы в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз. Об этом рассказал первый зампред комитета ГД по просвещению Михаил Берулава. «Молодые ребята, которые будут возвращаться после военной службы, смогут выбрать интересующее их учебное заведение и получить при поступлении туда дополнительные баллы», — сообщил «Известиям» Берулава. Он добавил, что законопроект может быть принят уже до конца весенней сессии. В результате возможность воспользоваться льготой появится уже со следующего учебного года. Ранее стало известно, что появилось предложение об отмене вступительных экзаменов при поступлении в вуз для молодых военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также для детей участников СВО. Также вышеназванные граждане освобождаются от предоставления результатов ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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