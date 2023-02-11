Россиянки, родившие в Аргентине, не смогут получить вид на жительство

Аргентина отзовет ВНЖ у россиянок, получивших его из-за рождения детей

11 февраля 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Вид на жительство в Аргентине больше не будут выдавать россиянкам по факту рождения детей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вид на жительство в Аргентине отзовут у россиянок, которые получили его из-за того, что родили ребенка в этой стране, но не остались там жить. С таким заявлением выступила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно «То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец», — заявила Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N. Она отметила, что это касается тех россиян, которые не остались жить в Аргентине, несмотря на полученный ВНЖ. Миграционная служба Аргентины отказала во въезде шестерым беременным россиянкам. Свой отказ Аргентина аргументировала тем, что гражданки России назвали ложную цель визита. Они находятся в аэропорту Буэнос-Айреса, передает RT.

Вид на жительство в Аргентине отзовут у россиянок, которые получили его из-за того, что родили ребенка в этой стране, но не остались там жить. С таким заявлением выступила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно «То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец», — заявила Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N. Она отметила, что это касается тех россиян, которые не остались жить в Аргентине, несмотря на полученный ВНЖ. Миграционная служба Аргентины отказала во въезде шестерым беременным россиянкам. Свой отказ Аргентина аргументировала тем, что гражданки России назвали ложную цель визита. Они находятся в аэропорту Буэнос-Айреса, передает RT.