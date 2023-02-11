Россиянки, родившие в Аргентине, не смогут получить вид на жительство

Аргентина отзовет ВНЖ у россиянок, получивших его из-за рождения детей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, чемодан, отдых, пассажиры, поездка, отпуск, туристы, туризм
Вид на жительство в Аргентине больше не будут выдавать россиянкам по факту рождения детей Фото:

Вид на жительство в Аргентине отзовут у россиянок, которые получили его из-за того, что родили ребенка в этой стране, но не остались там жить. С таким заявлением выступила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно

«То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец», — заявила Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N. Она отметила, что это касается тех россиян, которые не остались жить в Аргентине, несмотря на полученный ВНЖ.

Миграционная служба Аргентины отказала во въезде шестерым беременным россиянкам. Свой отказ Аргентина аргументировала тем, что гражданки России назвали ложную цель визита. Они находятся в аэропорту Буэнос-Айреса, передает RT.

Только о важных и ключевых событиях России и мира пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Вид на жительство в Аргентине отзовут у россиянок, которые получили его из-за того, что родили ребенка в этой стране, но не остались там жить. С таким заявлением выступила национальный директор миграционной службы Флоренсия Кариньяно «То, что мы делаем, это приостанавливаем вид на жительство тех россиян, которые приехали получить вид на жительство, потому что их ребенок — аргентинец», — заявила Флоренсия Кариньяно телеканалу C5N. Она отметила, что это касается тех россиян, которые не остались жить в Аргентине, несмотря на полученный ВНЖ. Миграционная служба Аргентины отказала во въезде шестерым беременным россиянкам. Свой отказ Аргентина аргументировала тем, что гражданки России назвали ложную цель визита. Они находятся в аэропорту Буэнос-Айреса, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...