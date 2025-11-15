Евросоюз пойдет на отчаянный шаг из-за невозможности конфисковать зарубежные активы
Если Украине не дадут «репарационный кредит», деньги может начать собирать «коалиция желающих»
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Страны «коалиции желающих» могут самостоятельно организовать сбор средств для Украины из-за неопределенности с изъятием российских замороженных активов в Европе. Об этом сообщили иностранные журналисты.
Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года, если не получит «репарационный кредит» от Евросоюза, который, как там заявляют, позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы. Репарации — это материальные средства, которые одно государство платит другому за причиненный ущерб. Однако не все страны поддержали такую идею. В частности, кризис может наступить из-за позиции Бельгии. «Это может привести тому, что „коалиция желающих“ попытается собрать средства на фоне политических потрясений в Киеве и растущего шума вокруг обвинений в коррупции», — отмечает европейское издание Politico.
По данным издания, сейчас нет признаков разрешения конфликта между ЕС и правительством Бельгии, которое обеспокоено возможными судебными исками и ответными мерами со стороны России. Премьер-министр Бельгии Берт де Вевер в октябре заявил, что страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.
Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации российских активов и выдаче средств Украине под видом «репарационного кредита» может привести к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Международного валютного фонда. Ранее сообщалось, что Италия, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
