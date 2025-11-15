Евросоюз пойдет на отчаянный шаг из-за невозможности конфисковать зарубежные активы

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года, если не получит «репарационный кредит» от Евросоюза, который, как там заявляют, позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы. Репарации — это материальные средства, которые одно государство платит другому за причиненный ущерб. Однако не все страны поддержали такую идею. В частности, кризис может наступить из-за позиции Бельгии. «Это может привести тому, что „коалиция желающих“ попытается собрать средства на фоне политических потрясений в Киеве и растущего шума вокруг обвинений в коррупции», — отмечает европейское издание Politico.