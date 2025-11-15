Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

В мире

Украина

Евросоюз пойдет на отчаянный шаг из-за невозможности конфисковать зарубежные активы

Politico: «коалиция желающих» будет собирать деньги Украине в случае отказа ЕС
15 ноября 2025 в 17:59
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если Украине не дадут «репарационный кредит», деньги может начать собирать «коалиция желающих»

Если Украине не дадут «репарационный кредит», деньги может начать собирать «коалиция желающих»

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Страны «коалиции желающих» могут самостоятельно организовать сбор средств для Украины из-за неопределенности с изъятием российских замороженных активов в Европе. Об этом сообщили иностранные журналисты.

Украина может столкнуться с финансовым кризисом уже в январе 2026 года, если не получит «репарационный кредит» от Евросоюза, который, как там заявляют, позволит Киеву получить средства сразу, а вернуть их — только после получения репараций от Москвы. Репарации — это материальные средства, которые одно государство платит другому за причиненный ущерб. Однако не все страны поддержали такую идею. В частности, кризис может наступить из-за позиции Бельгии. «Это может привести тому, что „коалиция желающих“ попытается собрать средства на фоне политических потрясений в Киеве и растущего шума вокруг обвинений в коррупции», — отмечает европейское издание Politico.

По данным издания, сейчас нет признаков разрешения конфликта между ЕС и правительством Бельгии, которое обеспокоено возможными судебными исками и ответными мерами со стороны России. Премьер-министр Бельгии Берт де Вевер в октябре заявил, что страна будет блокировать конфискацию замороженных активов России, если ЕС не разделит риски.

Продолжение после рекламы

Отказ Бельгии поддержать решение об экспроприации российских активов и выдаче средств Украине под видом «репарационного кредита» может привести к прекращению финансовой помощи Киеву со стороны Международного валютного фонда. Ранее сообщалось, что Италия, Франция и Бельгия отказались поддержать предложение об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал