В последние дни на Норильск и Красноярский край обрушилась непогода. В городе объявили штормовое предупреждение, ветер достигал 30 метров в секунде. Из-за сильной метели перекрываются трассы, задерживаются рейсы, что затронуло более 700 пассажиров. Подробнее о последствиях бурных метелей в регионе и прогноз погоды на ближайшие дни — в материале URA.RU

Отмена авиарейсов

Стихия серьезно повлияла на работу аэропорта Норильска. Из-за сложных погодных условий были задержаны рейсы в Москву, Красноярск и Новосибирск. Три самолета, которые летели в Норильск из Санкт-Петербурга, Новосибирска и Москвы, были вынуждены отправиться на запасные аэродромы. Также задержался рейс из Барнаула в Сургут.

В транспортной полиции Сибири сообщили, что в аэропорту находится более 700 пассажиров. Для доставки пассажиров задержанных авиарейсов в город направляется колонна внедорожной техники. Их разместят в гостиницах.

Перекрытия дорог

По данным регионального МЧС, из-за метели были введены ограничения на движение автотранспорта. На автодорогах «Норильск-Кайеркан-Алыкель» движение всех видов транспорта ограничено. Также временно закрыто движение по трассе «Дудинка-Алыкель».

Причиной стало резкое ухудшение погодных условий — в районе наблюдается сильная низовая метель. Дорожные службы рекомендуют водителям учитывать эту информацию при планировании поездок. Ограничение будет действовать до улучшения видимости и нормализации погодных условий.

МЧС Красноярского края настоятельно рекомендует жителям и гостям региона воздержаться от дальних поездок. Это необходимо для обеспечения безопасности людей и предотвращения возможных аварийных ситуаций на дорогах.

Происшествия в городе

В соцсетях появились сообщения о последствиях шторма в Норильске. Так, у гимназии №5 из-за сильного ветра оторвался подоконник. На улице Полярная снесло часть крыши, и кусок железа повредил несколько припаркованных автомобилей.

Из-за штормового ветра с домов срывает подоконники и другие части. Местные жители делятся последствиями в соцсетях.

Погодные условия и штормовое предупреждение

По данным Таймырского ЦГМС, в регионе сложилась непростая погодная обстановка еще с 14 ноября. Вечером было объявлено штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра.

На юге Таймыра тогдао жидались сильный и очень сильный южный ветер, порывы 15–20 м/с, местами 25–30 м/с; сильный снег, метель.

Прогноз на 15 ноября:

ночью — преимущественно без осадков, температура воздуха -22… -28 ºС, местами до -32 ºС;

днем — снег, метель, видимость менее 1000 метров, температура воздуха -7… -12 ºС, ветер южной четверти 8–13 м/с, порывы до 15–20 м/с, местами порывы 25–30 м/с.

Местных жителей просили:

по возможности воздержаться от междугородних поездок;

соблюдать осторожность при передвижении по территории — метель и сильный ветер ухудшают видимость и осложняют движение;

в период действия штормового предупреждения воздержаться от дальних поездок и походов.

Погодные «качели» в Красноярском крае

Синоптики предупреждали о резких изменениях погоды в Красноярске на предстоящих выходных. В ночь с пятницы на субботу в Красноярске произошло значительное понижение температуры. Столбики термометров могут опуститься до −17 °C. В темное время суток будет облачно, возможен небольшой снег. По данным портала Gismeteo, высота снежного покрова увеличится с 7,3 мм до 8,1 мм.

Ночью ветер сменил направление с западного на южный, что приведет к изменению погодных условий. После похолодания жителей города ждет постепенное потепление.

В субботу днем температура воздуха должна подняться до −6...−10 °C, а снег — прекратиться. К ночи температура, предположительно, останется на примерно том же уровне, а к утру воскресенья поднимется до нуля.

В воскресенье, 16 ноября, ожидается дальнейшее повышение температуры. Если ночью температура еще будет держаться на отметке около −7 градусов, то днем воздух прогреется до нуля, а к вечеру температура может подняться до +1 градуса. Осадков в этот день не ожидается.

Начало следующей недели обещает продолжение мягкой погоды. В понедельник, 17 ноября, ночью температура будет около −1 °C, а днем поднимется до +3 °C. Во вторник, 18 ноября, воздух охладится до нуля, но к среде, 19 ноября, снова потеплеет до +2 °C.

К концу рабочей недели температура продолжит повышаться. 20 и 21 ноября столбик термометра поднимется до комфортных +5... +7 °C.

Конец рабочей недели в Красноярске ознаменуется похолоданием: в ночь с пятницы на субботу ожидаются самые низкие температуры этого месяца. Однако ближе к рабочей неделе ситуация изменится, и в городе потеплеет.