Украина пытается успокоить Европу из-за коррупционного скандала
По словам Свириденко, Киев ценит «прочные и постоянные отношения с зарубежными партнерами»
Фото: Официальный сайт президента Украины
Украина хочет «успокоить» западные страны, которые беспокоятся из-за громкого коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Высокопоставленные чиновники спешат успокоить западных партнеров Киева после предполагаемой схемы отката в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов», — пишет Politico. Как цитирует здание премьер-министра Украины Юлию Свириденко, сейчас задача властей страны — «показать украинскому обществу и партнерам, что они не потерпят коррупции». По ее словам, на подобные факты реакция будет быстрой.
Коррупционный скандал в энергетическом секторе Украины, в центре которого оказался бизнесмен Тимур Миндич, вызвал обеспокоенность западных партнеров. В рамках схемы было отмыто не менее 100 миллионов долларов, некоторые подозреваемые задержаны, а Миндич покинул страну. Скандал привел к отставке министра юстиции и обострению политического кризиса, а Евросоюз может пересмотреть условия финансирования украинской энергетической сферы.
