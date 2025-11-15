По словам Свириденко, Киев ценит «прочные и постоянные отношения с зарубежными партнерами» Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина хочет «успокоить» западные страны, которые беспокоятся из-за громкого коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Высокопоставленные чиновники спешат успокоить западных партнеров Киева после предполагаемой схемы отката в энергетическом секторе на сумму 100 миллионов долларов», — пишет Politico. Как цитирует здание премьер-министра Украины Юлию Свириденко, сейчас задача властей страны — «показать украинскому обществу и партнерам, что они не потерпят коррупции». По ее словам, на подобные факты реакция будет быстрой.