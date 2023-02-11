В Совфеде нашли способ предотвратить ракетные удары по Крыму со стороны ВСУ

Сенатор Джабаров: ВС РФ должны уничтожать все западное оружие, как только оно прибудет на Украину

11 февраля 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Владимир Джабаров призвал уничтожать западные ракеты, чтобы они не ударили по Крыму Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия должна уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет на Украину. Для этого нужно сосредоточиться на выводе из строя железнодорожных путей и станций. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос, смогут ли дальнобойные ракеты, обещанные западными партнерами Киеву, изменить ход специальной военной операции. «Учитывая серьезность ситуации, нам необходимо перестроиться и уничтожать новые виды вооружения сразу же, как только они будут появляться на территории Украины. Сконцентрироваться на выводе из строя железнодорожных путей и станций», — рассказал Владимир Джабаров «Парламентской газете». Если этого не сделать, Киев сможет применить ракеты в Крыму, считает он. Сенатор подчеркнул, что власти Украины понимают, что у них нет шансов на возвращение Крыма. «А значит, может действовать по принципу „так не доставайся же ты никому“ — наносить массированные ракетные удары по инфраструктуре и другим критически важным объектам», — отметил Джабаров. Ранее Джабаров предрек украинскому президенту Владимиру Зеленскому свержение руками его собственного народа. Он аргументировал вероятность такого исхода тем, что Зеленский остается актером, который отыгрывает роль. Когда его партия закончится, украинцы сами захотят от него избавиться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская армия должна уничтожать все оружие, поставляемое Западом, как только оно прибудет на Украину. Для этого нужно сосредоточиться на выводе из строя железнодорожных путей и станций. Об этом заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, отвечая на вопрос, смогут ли дальнобойные ракеты, обещанные западными партнерами Киеву, изменить ход специальной военной операции. «Учитывая серьезность ситуации, нам необходимо перестроиться и уничтожать новые виды вооружения сразу же, как только они будут появляться на территории Украины. Сконцентрироваться на выводе из строя железнодорожных путей и станций», — рассказал Владимир Джабаров «Парламентской газете». Если этого не сделать, Киев сможет применить ракеты в Крыму, считает он. Сенатор подчеркнул, что власти Украины понимают, что у них нет шансов на возвращение Крыма. «А значит, может действовать по принципу „так не доставайся же ты никому“ — наносить массированные ракетные удары по инфраструктуре и другим критически важным объектам», — отметил Джабаров. Ранее Джабаров предрек украинскому президенту Владимиру Зеленскому свержение руками его собственного народа. Он аргументировал вероятность такого исхода тем, что Зеленский остается актером, который отыгрывает роль. Когда его партия закончится, украинцы сами захотят от него избавиться.