Джабаров предрек Зеленскому трагический конец от рук украинцев

Сенатор Джабаров: Зеленский будет свернут самими украинцами

Должность президента для Владимира Зеленского будет последней, считает сенатор Фото: Официальный сайт президента Украины

Президента Украины Владимира Зеленского свергнут украинцы, так как он является актером, играющим трагичную роль для своего народа. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Зеленский остался руководителем „95-го квартала“. Это спектакль, в котором он играет более значимую, а самое главное, более трагическую для народа Украины роль. Я думаю, что с Зеленским разберется сам народ Украины, когда будет свергать этот режим. А в том, что он будет в итоге снесен самими украинцами, у меня, например, сомнений нет», — сказал Джабаров в интервью ТАСС.

По его словам, президент Украины осознает, что эта должность станет последней для него. Джабаров считает, что рано или поздно украинцы сами захотят сменить режим.

Так Джабаров отреагировал на слова экс-премьера Израиля Нафтали Беннета, что президент России Владимир Путин в начале СВО пообещал не убивать Зеленского. После этого президент Украины вышел из бункера и записал видео, в котором сказал, что не боится Путина, отметил Беннет.