В Германии заявили, что не обсуждают тему поставки Украине боевых самолетов

Глава МИД ФРГ Бербок: поставки истребителей на Украину не стоят на повестке дня
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Анналена Бербок заявила, что МИД ФРГ не обсуждает поставки истребителей на Украину Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Германии не обсуждают возможность поставить на Украину истребители. Об этом сообщила глава МИД страны Анналена Бербок.

«[Возможные поставки самолетов] не та дискуссия, которую мы ведем», — заявила Анналена Бербок в интервью Tagesspiegel. Она отметила, что в первую очередь Германия должна реализовать предыдущие обещания о предоставлении военной помощи.

Президент Украины начал запрашивать у западных лидеров американские истребители F-16 после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки. Американский президент Джо Байден заявил, что такая поставка может быть осуществима только через европейских партнеров. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Украине не нужны такие истребители, потому что они не соответствуют запросам ВСУ, передает «Царьград».

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В Германии не обсуждают возможность поставить на Украину истребители. Об этом сообщила глава МИД страны Анналена Бербок. «[Возможные поставки самолетов] не та дискуссия, которую мы ведем», — заявила Анналена Бербок в интервью Tagesspiegel. Она отметила, что в первую очередь Германия должна реализовать предыдущие обещания о предоставлении военной помощи. Президент Украины начал запрашивать у западных лидеров американские истребители F-16 после того, как страны Запада согласились поставить Киеву танки. Американский президент Джо Байден заявил, что такая поставка может быть осуществима только через европейских партнеров. Французский президент Эммануэль Макрон считает, что Украине не нужны такие истребители, потому что они не соответствуют запросам ВСУ, передает «Царьград».
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