Сомнолог Черкасова раскрыла, что мешает здоровому сну

Сомнолог Черкасова: прием кофе и алкоголя мешает заснуть
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Центр города после отъезда иностранных болельщиков., сон, отдых
Здоровому сну мешает вечерний прием острой пищи, рассказала София Черкасова Фото:

У человека ухудшается качество сна, если накануне он принимал продукты с кофеином или алкоголь. Также здоровому сну мешает прием острой пищи. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова.

«Употребление продуктов с кофеином лучше ограничить за шесть — восемь часов до сна. Практически у каждого человека снижается порог возбудимости нервной системы под действием кофеина, за счет чего стрессы воспринимаются острее, как следствие, они могут сильнее влиять на сон», — рассказала Черкасова в диалоге с NEWS.ru. Она также отметила, что человеку сложно заснуть при приеме большой дозы алкоголя. Это может привести к поверхностному сну и к ночным пробуждениям.

Эксперт добавила, что прием отстрой пищи перед сном оказывает термогенный эффект. Он повышает температуру тела, из-за чего человек дольше засыпает.

Сомнолог Екатерина Племянникова отмечала, что для комфортного сна нужно соблюдать постоянный график засыпания и пробуждения. Также она рассказала, что не стоит пользоваться гаджетами за два часа до сна.

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У человека ухудшается качество сна, если накануне он принимал продукты с кофеином или алкоголь. Также здоровому сну мешает прием острой пищи. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова. «Употребление продуктов с кофеином лучше ограничить за шесть — восемь часов до сна. Практически у каждого человека снижается порог возбудимости нервной системы под действием кофеина, за счет чего стрессы воспринимаются острее, как следствие, они могут сильнее влиять на сон», — рассказала Черкасова в диалоге с NEWS.ru. Она также отметила, что человеку сложно заснуть при приеме большой дозы алкоголя. Это может привести к поверхностному сну и к ночным пробуждениям. Эксперт добавила, что прием отстрой пищи перед сном оказывает термогенный эффект. Он повышает температуру тела, из-за чего человек дольше засыпает. Сомнолог Екатерина Племянникова отмечала, что для комфортного сна нужно соблюдать постоянный график засыпания и пробуждения. Также она рассказала, что не стоит пользоваться гаджетами за два часа до сна.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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