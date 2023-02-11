Сомнолог Черкасова раскрыла, что мешает здоровому сну

Сомнолог Черкасова: прием кофе и алкоголя мешает заснуть

11 февраля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

Здоровому сну мешает вечерний прием острой пищи, рассказала София Черкасова Фото: Марина Молдавская © URA.RU У человека ухудшается качество сна, если накануне он принимал продукты с кофеином или алкоголь. Также здоровому сну мешает прием острой пищи. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова. «Употребление продуктов с кофеином лучше ограничить за шесть — восемь часов до сна. Практически у каждого человека снижается порог возбудимости нервной системы под действием кофеина, за счет чего стрессы воспринимаются острее, как следствие, они могут сильнее влиять на сон», — рассказала Черкасова в диалоге с NEWS.ru . Она также отметила, что человеку сложно заснуть при приеме большой дозы алкоголя. Это может привести к поверхностному сну и к ночным пробуждениям. Эксперт добавила, что прием отстрой пищи перед сном оказывает термогенный эффект. Он повышает температуру тела, из-за чего человек дольше засыпает. Сомнолог Екатерина Племянникова отмечала, что для комфортного сна нужно соблюдать постоянный график засыпания и пробуждения. Также она рассказала, что не стоит пользоваться гаджетами за два часа до сна.

У человека ухудшается качество сна, если накануне он принимал продукты с кофеином или алкоголь. Также здоровому сну мешает прием острой пищи. Об этом рассказала врач-сомнолог София Черкасова. «Употребление продуктов с кофеином лучше ограничить за шесть — восемь часов до сна. Практически у каждого человека снижается порог возбудимости нервной системы под действием кофеина, за счет чего стрессы воспринимаются острее, как следствие, они могут сильнее влиять на сон», — рассказала Черкасова в диалоге с NEWS.ru. Она также отметила, что человеку сложно заснуть при приеме большой дозы алкоголя. Это может привести к поверхностному сну и к ночным пробуждениям. Эксперт добавила, что прием отстрой пищи перед сном оказывает термогенный эффект. Он повышает температуру тела, из-за чего человек дольше засыпает. Сомнолог Екатерина Племянникова отмечала, что для комфортного сна нужно соблюдать постоянный график засыпания и пробуждения. Также она рассказала, что не стоит пользоваться гаджетами за два часа до сна.