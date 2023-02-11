Премьер Грузии обвинил Украину в желании открыть «второй фронт» в Тбилиси

Украина пытается втянуть Грузию в конфликт на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, утверждая, что цель руководства Украины заключается в открытии «второго фронта».
«Мы слышим заявления представителей украинских властей на эту тему [втягивание Грузии в конфликт на Украине со стороны Киева]. Цель этих заявлений — открыть „второй фронт“», — рассказал Ираклий Гарибашвили во время брифинга для журналистов. Его слова приводит деловая газета «Взгляд».
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Осенью в Грузии уже обсуждалась идея открыть «второй фронт» против России. Однако власти государства отказались это делать из-за мнений граждан, которые были настроены против боевых действий.
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Украина пытается втянуть Грузию в конфликт на своей территории. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, утверждая, что цель руководства Украины заключается в открытии «второго фронта». «Мы слышим заявления представителей украинских властей на эту тему [втягивание Грузии в конфликт на Украине со стороны Киева]. Цель этих заявлений — открыть „второй фронт“», — рассказал Ираклий Гарибашвили во время брифинга для журналистов. Его слова приводит деловая газета «Взгляд». Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. После этого страны Запада стали спонсировать Киев оружием, не участвуя в конфликте напрямую. Осенью в Грузии уже обсуждалась идея открыть «второй фронт» против России. Однако власти государства отказались это делать из-за мнений граждан, которые были настроены против боевых действий.