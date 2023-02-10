Президент РФ отметил наградами четырех жителей Перми

Президент отметил работу педагога, химика и двух медиков официальный сайт президента РФ

Президент Российской Федерации Владимир Путин удостоил государственных наград четырех жителей Пермского края. Об этом говорится в указе президента РФ.

«За заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени Вяткина Бронислава Александровича, главного научного сотрудника Пермского научного центра Российской академии образования при Пермском государственном гуманитарно-педагогическом университете. За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание «Заслуженный химик РФ» Провкова Ирина Васильевна — руководителя группы неорганических соединений центральной заводской лаборатории акционерного общества «ГалоПолимер Пермь», — говорится в указе президента.

Кроме того, президент присвоил почетные звания «Заслуженный работник здравоохранения РФ» за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу заведующей отделом Борисенко Валентине Васильевне и главной медсестре ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г.Суханова» Ивановой Ольге Вячеславовне.

Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» вышел 11 февраля. Также наград были удостоены жители Свердловской, Тюменской и Челябинской области.