10 февраля 2023
09 февраля 2023

Путин наградил двух работников челябинской железной дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Почетных званий президента России Владимира Путина удостоились сотрудники станции Карталы

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух работников Южно-Уральской железной дороги. Об этом говорится в указе президента РФ от 11 февраля.

«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта РФ“ замначальника железнодорожной станции Карталы 1 РЖД Графеевой Светлане Александровне и приемщику поездов железнодорожной станции Карталы 1 РЖД Стародубцевой Елене Викторовне», — сказано в документе.

Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Награды он был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

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Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух работников Южно-Уральской железной дороги. Об этом говорится в указе президента РФ от 11 февраля. «За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта РФ“ замначальника железнодорожной станции Карталы 1 РЖД Графеевой Светлане Александровне и приемщику поездов железнодорожной станции Карталы 1 РЖД Стародубцевой Елене Викторовне», — сказано в документе. Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Награды он был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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