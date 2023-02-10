Путин наградил двух работников челябинской железной дороги

Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград двух работников Южно-Уральской железной дороги. Об этом говорится в указе президента РФ от 11 февраля.
«За заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание „Заслуженный работник транспорта РФ“ замначальника железнодорожной станции Карталы 1 РЖД Графеевой Светлане Александровне и приемщику поездов железнодорожной станции Карталы 1 РЖД Стародубцевой Елене Викторовне», — сказано в документе.
Ранее стало известно, что президент подписал указ о награждении мэра Магнитогорска Сергея Бердникова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени. Награды он был удостоен за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
О важных для каждого челябинца событиях — в Telegram-канале «Челябинск, который смог». Подпишитесь, жмите на ссылку.