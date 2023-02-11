The Telegraph: Зеленский играет союзниками как на скрипке

11 февраля 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Запад выполняет все запросы Зеленского, следует из материала Валери Брауна Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский получает военную помощь от стран Запада так легко, будто это — игра на скрипке. Однако поставки вооружений не помогут победить Россию. Об этом написал журналист The Telegraph Валери Браун. «Зеленский играет союзниками как на скрипке. Не говоря уже о военных самолетах, ускоренный вход в Европейский союз теперь практически гарантирован», — говорится в публикации . В ней отмечается, что поставки вооружения на Украину не принесут победы Киеву. Автор добавил, что для введенные санкции не наносят ущерба России. Страны Запада стали спонсировать Киев оружием после начала российской спецоперации на Украине. Зимой в СМИ стали появляться сообщения о передаче Украине танков. Среди моделей есть и старые, например, Leopard 1, которые были произведены в прошлом столетии. 7 февраля Business Insider сообщило, что ФРГ отправит на Украину 187 танков Leopard 1 от двух немецких компаний после официального решения властей Германии.

Президент Украины Владимир Зеленский получает военную помощь от стран Запада так легко, будто это — игра на скрипке. Однако поставки вооружений не помогут победить Россию. Об этом написал журналист The Telegraph Валери Браун. «Зеленский играет союзниками как на скрипке. Не говоря уже о военных самолетах, ускоренный вход в Европейский союз теперь практически гарантирован», — говорится в публикации. В ней отмечается, что поставки вооружения на Украину не принесут победы Киеву. Автор добавил, что для введенные санкции не наносят ущерба России. Страны Запада стали спонсировать Киев оружием после начала российской спецоперации на Украине. Зимой в СМИ стали появляться сообщения о передаче Украине танков. Среди моделей есть и старые, например, Leopard 1, которые были произведены в прошлом столетии. 7 февраля Business Insider сообщило, что ФРГ отправит на Украину 187 танков Leopard 1 от двух немецких компаний после официального решения властей Германии.