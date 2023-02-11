Терапевт Константинова предупредила о риске отложенного инфаркта после гриппа

12 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Вирус может вызывать сердечно-сосудистые заболевания, сказала Марина Константинова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Через несколько недель после гриппа у больного может возникнуть так называемый отложенный инфаркт. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Иногда осложнения появляются через некоторое время после перенесенной инфекции. Например, отложенный инфаркт, когда он наступает через две-три недели после перенесенного гриппа, если не соблюдался постельный режим. Все дело в том, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта. Отсюда и появилось понятие отложенные инфаркты», — сказала Марина Константинова. Среди основных осложнений гриппа можно выделить легочные и внелегочные, отметила врач. «Поражение легких и плевры. Пневмонию может вызвать как сам вирус гриппа, так и присоединившаяся бактериальная инфекция. Дыхательная недостаточность. Острый респираторный дистресс-синдром. Из других осложнений можно отметить мастоидиты, синуситы, отиты. Редко наблюдаются энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит, сепсис. А также может способствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением легких, сердца, нервной системы или диабета», — объяснила терапевт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Через несколько недель после гриппа у больного может возникнуть так называемый отложенный инфаркт. Об этом URA.RU рассказала врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Марина Константинова. «Иногда осложнения появляются через некоторое время после перенесенной инфекции. Например, отложенный инфаркт, когда он наступает через две-три недели после перенесенного гриппа, если не соблюдался постельный режим. Все дело в том, что при большой двигательной активности вирус быстро распространяется в крови и вызывает воспаление стенок сосудов, а при частых инфекциях — сердечно-сосудистые заболевания. Вызывая изменение свертываемости крови, вирус способствует развитию инсульта и инфаркта. Отсюда и появилось понятие отложенные инфаркты», — сказала Марина Константинова. Среди основных осложнений гриппа можно выделить легочные и внелегочные, отметила врач. «Поражение легких и плевры. Пневмонию может вызвать как сам вирус гриппа, так и присоединившаяся бактериальная инфекция. Дыхательная недостаточность. Острый респираторный дистресс-синдром. Из других осложнений можно отметить мастоидиты, синуситы, отиты. Редко наблюдаются энцефалит, менингоэнцефалит, невриты, миокардиодистрофия, серозный миокардит, сепсис. А также может способствовать ухудшению хронических заболеваний с поражением легких, сердца, нервной системы или диабета», — объяснила терапевт.