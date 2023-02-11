DT: Британия пожелала стать первой, чье оружие начнут производить на Украине

12 февраля 2023 в 05:10 Размер текста - 17 +

Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина и Великобритания обсуждают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории. Об этом сообщили высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса. Стороны намерены добиться того, чтобы Британия стала первой среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней такое соглашение, сказал один из источников в беседе с газетой The Daily Telegraph. По его словам, переговоры с Киевом в настоящее время ведут не только британские власти. В Минобороны Великобритании отказались комментировать данную информацию. Там указали, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран. Опрошенные британскими корреспондентами специалисты заявили, что заключение договоров этой области может вызвать эскалацию конфликта на территории Украины. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель, по словам российского лидера, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и денежными траншами. Сейчас западные страны сосредоточились на поставках танков на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина и Великобритания обсуждают возможность создания совместных предприятий, которые будут производить британские вооружения на украинской территории. Об этом сообщили высокопоставленные представители британского оборонно-промышленного комплекса. Стороны намерены добиться того, чтобы Британия стала первой среди европейских партнеров Украины, который подпишет с ней такое соглашение, сказал один из источников в беседе с газетой The Daily Telegraph. По его словам, переговоры с Киевом в настоящее время ведут не только британские власти. В Минобороны Великобритании отказались комментировать данную информацию. Там указали, что речь идет о вопросах взаимодействия занятых в оборонной отрасли компаний из двух стран. Опрошенные британскими корреспондентами специалисты заявили, что заключение договоров этой области может вызвать эскалацию конфликта на территории Украины. Россия начала специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. Ее цель, по словам российского лидера, защита мирного населения Донбасса от многолетнего геноцида со стороны киевских властей. После этого страны Запада начали спонсировать Киев оружием и денежными траншами. Сейчас западные страны сосредоточились на поставках танков на Украину.