11 февраля 2023
10 февраля 2023

Экс-сенатор Свердловской области Россель призвал поддержать Путина. Видео

Экс-губернатор Свердловской области Россель: Америка решила развалить Европу
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Выездное совещание губернатора в спорткомплексе «Гора белая». Нижний Тагил, россель эдуард, портрет
Эдуард Россель сделал ряд политических заявлений в Храме-на-Крови Фото:

Америка решила развалить Европу, заявил экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель 11 февраля на богослужении в Храме-на-Крови. Он призвал прихожан поддержать президента России Владимира Путина, благодаря которому, по словам бывшего губернатора региона, РФ будет подниматься. Видео с выступлением Росселя опубликовала пресс-служба Екатеринбургской епархии в Telegram.

«Сейчас еще тяжелее, ведь Америка решила развалить Европу. Прошу вас всячески поддерживать Владимира Путина. <…> Мы победим, Россия будет подниматься», — заявил Россель. Также он добавил, что российский лидер сумел преодолеть трудности на своем пути.

Также Эдуард Россель заявил, что у России нет друзей на политической сцене. «Есть только попутчики, держащие за спиной нож. Как только ситуация подворачивается причинить вред нашей стране, они достают нож», — уверил бывший губернатор региона.

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Америка решила развалить Европу, заявил экс-сенатор Свердловской области Эдуард Россель 11 февраля на богослужении в Храме-на-Крови. Он призвал прихожан поддержать президента России Владимира Путина, благодаря которому, по словам бывшего губернатора региона, РФ будет подниматься. Видео с выступлением Росселя опубликовала пресс-служба Екатеринбургской епархии в Telegram. «Сейчас еще тяжелее, ведь Америка решила развалить Европу. Прошу вас всячески поддерживать Владимира Путина. <…> Мы победим, Россия будет подниматься», — заявил Россель. Также он добавил, что российский лидер сумел преодолеть трудности на своем пути. Также Эдуард Россель заявил, что у России нет друзей на политической сцене. «Есть только попутчики, держащие за спиной нож. Как только ситуация подворачивается причинить вред нашей стране, они достают нож», — уверил бывший губернатор региона.
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