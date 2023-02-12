Пригожин раскрыл, сколько заключенных из ЧВК «Вагнер» возвращается в колонии

Пригожин: после истечения контракта с ЧВК «Вагнер», в колонии возвращаются 0,38% заключенных

12 февраля 2023 в 12:51 Размер текста - 17 +

После истечения контракта с ЧВК «Вагнер», в колонии возвращаются лишь 0,38%, сказал Евгений Пригожин Фото: Александр Мамаев © URA.RU После окончания действия контракта с ЧВК «Вагнер» обратно в колонии возвращается 0,38% заключенных. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Процент возвращаемости [в колонии] после первого месяца дома был плюс-минус 5% в среднем по стране. Сейчас месяц держится — 0,38% — единицы», — сказал Евгений Пригожин. Заявление основателя ЧВК передает telegram-канал «Оперативные сводки», ссылаясь на видео, на котором Пригожин отвечает на вопросы бывших заключенных. Также основатель «Вагнера» посоветовал им контролировать себя после выхода на свободу. «Когда приедете на волю, помните, что избыток есть адреналина. Кран у себя внутри перекрывайте», — резюмировал Пригожин. Ранее Пригожин заявил о помиловании первой группы заключенных, вступивших в ряды ЧВК. Сообщалось, что были освобождены 20 человек. Также основатель «Вагнера» заявлял, что набор заключенных пока что был прекращен.

После окончания действия контракта с ЧВК «Вагнер» обратно в колонии возвращается 0,38% заключенных. Об этом заявил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Процент возвращаемости [в колонии] после первого месяца дома был плюс-минус 5% в среднем по стране. Сейчас месяц держится — 0,38% — единицы», — сказал Евгений Пригожин. Заявление основателя ЧВК передает telegram-канал «Оперативные сводки», ссылаясь на видео, на котором Пригожин отвечает на вопросы бывших заключенных. Также основатель «Вагнера» посоветовал им контролировать себя после выхода на свободу. «Когда приедете на волю, помните, что избыток есть адреналина. Кран у себя внутри перекрывайте», — резюмировал Пригожин. Ранее Пригожин заявил о помиловании первой группы заключенных, вступивших в ряды ЧВК. Сообщалось, что были освобождены 20 человек. Также основатель «Вагнера» заявлял, что набор заключенных пока что был прекращен.