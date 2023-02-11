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09 февраля 2023

В пермском городе из горящей многоэтажки спасли 9 человек

Пожарные спасли жильцов горящей девятиэтажки в Чайковском
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Спасатели эвакуировали 9 человек на пожаре в Чайковском Фото:

Пермские пожарные спасли 9 человек из горящего дома в Чайковском. Сообщение о пожаре в девятиэтажке поступило ночью 12 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ России по Пермскому краю.

«Всего реагировали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту, было установлено, что горит входная дверь на 4 этаже. Благодаря действиям пожарных в составе звена газодымозащитной службы с вышележащих этажей были спасены 9 человек, в том числе 2 детей. На пожаре погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, после чего можно будет назвать точную причину пожара. В ведомстве также уточнили, что за последние сутки в Пермском крае произошло 5 пожаров, из них 2 в Перми и по одному на территориях Соликамского, Краснокамского и Чайковского городских округов. «Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие», — отметили в пресс-службе. В числе основных причин возгорания — неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

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Пермские пожарные спасли 9 человек из горящего дома в Чайковском. Сообщение о пожаре в девятиэтажке поступило ночью 12 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ России по Пермскому краю. «Всего реагировали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту, было установлено, что горит входная дверь на 4 этаже. Благодаря действиям пожарных в составе звена газодымозащитной службы с вышележащих этажей были спасены 9 человек, в том числе 2 детей. На пожаре погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, после чего можно будет назвать точную причину пожара. В ведомстве также уточнили, что за последние сутки в Пермском крае произошло 5 пожаров, из них 2 в Перми и по одному на территориях Соликамского, Краснокамского и Чайковского городских округов. «Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие», — отметили в пресс-службе. В числе основных причин возгорания — неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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