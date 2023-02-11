В пермском городе из горящей многоэтажки спасли 9 человек

Пожарные спасли жильцов горящей девятиэтажки в Чайковском

12 февраля 2023 в 13:14 Размер текста - 17 +

Спасатели эвакуировали 9 человек на пожаре в Чайковском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермские пожарные спасли 9 человек из горящего дома в Чайковском. Сообщение о пожаре в девятиэтажке поступило ночью 12 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ России по Пермскому краю. «Всего реагировали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту, было установлено, что горит входная дверь на 4 этаже. Благодаря действиям пожарных в составе звена газодымозащитной службы с вышележащих этажей были спасены 9 человек, в том числе 2 детей. На пожаре погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, после чего можно будет назвать точную причину пожара. В ведомстве также уточнили, что за последние сутки в Пермском крае произошло 5 пожаров, из них 2 в Перми и по одному на территориях Соликамского, Краснокамского и Чайковского городских округов. «Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие», — отметили в пресс-службе. В числе основных причин возгорания — неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Пермские пожарные спасли 9 человек из горящего дома в Чайковском. Сообщение о пожаре в девятиэтажке поступило ночью 12 февраля, рассказали в пресс-службе ГУ МСЧ России по Пермскому краю. «Всего реагировали 23 человека личного состава и 6 единиц техники. Подразделениями пожарной охраны, прибывшими к месту, было установлено, что горит входная дверь на 4 этаже. Благодаря действиям пожарных в составе звена газодымозащитной службы с вышележащих этажей были спасены 9 человек, в том числе 2 детей. На пожаре погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве. Сейчас сотрудники МЧС проводят проверку, после чего можно будет назвать точную причину пожара. В ведомстве также уточнили, что за последние сутки в Пермском крае произошло 5 пожаров, из них 2 в Перми и по одному на территориях Соликамского, Краснокамского и Чайковского городских округов. «Погибших нет, но, к сожалению, есть пострадавшие», — отметили в пресс-службе. В числе основных причин возгорания — неправильная эксплуатация электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.