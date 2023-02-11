В Нижневартовске задерживают вылет рейса в Минеральные Воды

12 февраля 2023 в 13:24 Размер текста - 17 +

Рейс авиакомпании «Азимут» задерживается из-за подготовки воздушного судна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 12 февраля задержан рейс до Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за подготовки воздушного судна. Информацию, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани. «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании «Азимут» задерживается из Нижневартовска до 13:30 местного времени. Основание задержки: «Подготовка воздушного судна», — сообщается на официальном сайте аэропорта. В официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры указано, что рейс задержан до 15.00 и причина задержки — замена воздушного судна. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU эту информацию не подтвердили. В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Причинами задержки стали замена воздушного судна и плохие метеоусловия. Обновлено 12.02.23 в 13.30 по местному времени: На сайте аэропорта Нижневартовска опубликовано сообщение: «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании „Азимут“ задерживается из Нижневартовска до 18:00 местного времени. Основание задержки: замена воздушного судна». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 12 февраля задержан рейс до Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за подготовки воздушного судна. Информацию, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани. «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании «Азимут» задерживается из Нижневартовска до 13:30 местного времени. Основание задержки: «Подготовка воздушного судна», — сообщается на официальном сайте аэропорта. В официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры указано, что рейс задержан до 15.00 и причина задержки — замена воздушного судна. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU эту информацию не подтвердили. В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Причинами задержки стали замена воздушного судна и плохие метеоусловия. Обновлено 12.02.23 в 13.30 по местному времени: На сайте аэропорта Нижневартовска опубликовано сообщение: «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании „Азимут“ задерживается из Нижневартовска до 18:00 местного времени. Основание задержки: замена воздушного судна».