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В Нижневартовске задерживают вылет рейса в Минеральные Воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, кама, сухой суперджет, авиакомпания азимут
Рейс авиакомпании «Азимут» задерживается из-за подготовки воздушного судна Фото:

В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 12 февраля задержан рейс до Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за подготовки воздушного судна. Информацию, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани.

«К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании «Азимут» задерживается из Нижневартовска до 13:30 местного времени. Основание задержки: «Подготовка воздушного судна», — сообщается на официальном сайте аэропорта.

В официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры указано, что рейс задержан до 15.00 и причина задержки — замена воздушного судна. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU эту информацию не подтвердили.

В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Причинами задержки стали замена воздушного судна и плохие метеоусловия.

Обновлено 12.02.23 в 13.30 по местному времени: На сайте аэропорта Нижневартовска опубликовано сообщение: «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании „Азимут“ задерживается из Нижневартовска до 18:00 местного времени. Основание задержки: замена воздушного судна».

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В аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 12 февраля задержан рейс до Минеральных Вод (Ставропольский край) из-за подготовки воздушного судна. Информацию, опубликованную на онлайн-табло, URA.RU подтвердили в справочной воздушной гавани. «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании «Азимут» задерживается из Нижневартовска до 13:30 местного времени. Основание задержки: «Подготовка воздушного судна», — сообщается на официальном сайте аэропорта. В официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры указано, что рейс задержан до 15.00 и причина задержки — замена воздушного судна. В справочной аэропорта корреспонденту URA.RU эту информацию не подтвердили. В авиакомпанию «Азимут», которая должна выполнить рейс в Минеральные Воды, направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) 7 января задерживаются рейсы до Минеральных Вод (Ставропольский край) и Нового Уренгоя (ЯНАО). Причинами задержки стали замена воздушного судна и плохие метеоусловия. Обновлено 12.02.23 в 13.30 по местному времени: На сайте аэропорта Нижневартовска опубликовано сообщение: «К сведению пассажиров, вылет рейса A4 568 по маршруту Нижневартовск-Нижнекамск-Мин Воды авиакомпании „Азимут“ задерживается из Нижневартовска до 18:00 местного времени. Основание задержки: замена воздушного судна».
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