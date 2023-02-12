Полковник армии Британии предрек следующий шаг Путина в СВО

Полковник армии Британии: армия России готовит глобальное наступление в ближайшее время
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ВС РФ готовят масштабное наступление в ближайшее время, заявил Ричард Кемп Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия готовит масштабное наступление в рамках спецоперации в ближайшие недели или месяцы. Об этом заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп. По его словам, наступление готовится и со стороны ВСУ.

«Российские и украинские войска готовятся к крупным наступлениям в ближайшие недели и, возможно, месяцы», — заявил Ричард Кемп Daily Express. При этом он предположил, что российский лидер Владимир Путин, приближаясь к годовщине спецоперации, намерен «нарастить конфликт» с Украиной.

При этом Кемп отметил, что шансы на то, что конфликт закончится на условиях украинской стороны «довольно малы». «Он (Путин) должен бороться и продолжать это делать. Перспективы либо победы России над Украиной, либо затяжного конфликта», — сказал офицер в отставке.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что велика вероятность того, что РФ начнет наступление на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года. В ISW предположили, что наступление поможет российскому ВПК нарастить объемы производства.

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Российская армия готовит масштабное наступление в рамках спецоперации в ближайшие недели или месяцы. Об этом заявил полковник британской армии в отставке Ричард Кемп. По его словам, наступление готовится и со стороны ВСУ. «Российские и украинские войска готовятся к крупным наступлениям в ближайшие недели и, возможно, месяцы», — заявил Ричард Кемп Daily Express. При этом он предположил, что российский лидер Владимир Путин, приближаясь к годовщине спецоперации, намерен «нарастить конфликт» с Украиной. При этом Кемп отметил, что шансы на то, что конфликт закончится на условиях украинской стороны «довольно малы». «Он (Путин) должен бороться и продолжать это делать. Перспективы либо победы России над Украиной, либо затяжного конфликта», — сказал офицер в отставке. Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) заявили, что велика вероятность того, что РФ начнет наступление на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года. В ISW предположили, что наступление поможет российскому ВПК нарастить объемы производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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