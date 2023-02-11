Туристы могут переждать непогоду и воспользоваться санитарным модулем Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В ЯНАО вандалы попытались унести и повредили горный санитарный модуль для туристов, установленный у подножия горы Черной на Полярном Урале. Об этом на своей странице в telegram-канале рассказал директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«У нас первый акт вандализма, пострадал горный санитарный модуль, который мы установили в августе прошлого года у подножия горы Черной на Полярном Урале. Судя по ровной колее — пытались утащить, но бросили метрах в пятидесяти. При этом сан.модуль пробит изнутри и снаружи, внутри все перевернуто. Жилой приют не пострадал», — сообщает Хайруллин.

Данный горный приют и санитарный модуль установлены летом прошлого года. Главная функция модуля — обеспечить безопасность туристов. Ориентирован на тех, кому нужно переждать непогоду, либо нужна помощь. В жилом модуле usb-зарядка, печь, 8 спальных полок, кнопка SOS, свет на солнечных батареях. Санитарный модуль оснащен двумя изолированными кабинками где в каждой свой бак на компостной (торфяной) основе. Каждый бак рассчитан на 500 использований.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО установят пять горных жилых модулей для туристов. Спрос на отдых на Полярном Урале существенно возрос и измеряется уже тысячами туристов.