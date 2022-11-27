В ЯНАО установят пять горных жилых модулей для туристов

Спрос на отдых на Полярном Урале возрос Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В следующем году пять новых горных модулей планируют установить в Шурышкарском районе (ЯНАО) и на Полярном Урале. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«Планируется установить пять горных модулей — три в Шурышкарском районе и два в комплекте с санитарными модулями на популярных маршрутах на Полярном Урале», — рассказал Хайруллин. Также планируется реконструкция приюта «Метеостанция» и установка смотровых площадок.

Он также отметил, первый модуль уже установлен у подножия горы Черная и пользуется спросом у туристов. В нем может расположиться до 12 человек, есть отопление, система подзарядки и кнопка SOS на случай внештатных ситуаций. Спрос на отдых на Полярном Урале существенно возрос и измеряется в тысяче туристов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги разработали Концепцию молодежной политики до 2028 года. Было выделено 8 основных сфер и разработан план действий для решения проблем молодежи.