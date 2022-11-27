27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

В ЯНАО установят пять горных жилых модулей для туристов

© Служба новостей «URA.RU»
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Кавказские горы в окрестностях Эльбруса, ботинки, путешествие, поход, туристы, gore tex, туризм, горы
Спрос на отдых на Полярном Урале возрос Фото:

В следующем году пять новых горных модулей планируют установить в Шурышкарском районе (ЯНАО) и на Полярном Урале. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин.

«Планируется установить пять горных модулей — три в Шурышкарском районе и два в комплекте с санитарными модулями на популярных маршрутах на Полярном Урале», — рассказал Хайруллин. Также планируется реконструкция приюта «Метеостанция» и установка смотровых площадок.

Он также отметил, первый модуль уже установлен у подножия горы Черная и пользуется спросом у туристов. В нем может расположиться до 12 человек, есть отопление, система подзарядки и кнопка SOS на случай внештатных ситуаций. Спрос на отдых на Полярном Урале существенно возрос и измеряется в тысяче туристов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги разработали Концепцию молодежной политики до 2028 года. Было выделено 8 основных сфер и разработан план действий для решения проблем молодежи.

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В следующем году пять новых горных модулей планируют установить в Шурышкарском районе (ЯНАО) и на Полярном Урале. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал директор департамента молодежной политики и туризма Наиль Хайруллин. «Планируется установить пять горных модулей — три в Шурышкарском районе и два в комплекте с санитарными модулями на популярных маршрутах на Полярном Урале», — рассказал Хайруллин. Также планируется реконструкция приюта «Метеостанция» и установка смотровых площадок. Он также отметил, первый модуль уже установлен у подножия горы Черная и пользуется спросом у туристов. В нем может расположиться до 12 человек, есть отопление, система подзарядки и кнопка SOS на случай внештатных ситуаций. Спрос на отдых на Полярном Урале существенно возрос и измеряется в тысяче туристов. Ранее URA.RU сообщало, что в Лабытнанги разработали Концепцию молодежной политики до 2028 года. Было выделено 8 основных сфер и разработан план действий для решения проблем молодежи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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