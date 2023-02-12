В США предупредили о непредсказуемых последствиях от вступления Украины в ЕС

Американский политолог предупредил о возможных разногласиях после вступления Украины в ЕС

12 февраля 2023 в 15:47 Размер текста - 17 +

ЕС придется принять Украину, если она уступит территории, считает политолог Фото: Официальный сайт Европарламента В случае вступления Украины в Евросоюз фокус внимания сместится на восточную границу вместо решения уже существующих проблем. Кроме того, могут усложниться взаимоотношения между членами объединения. Об этом сказал американский политолог Роберт Каплан. «Прием Украины в ЕС также чреват осложнениями. Это еще больше бы сместило внимание к восточным границам, оставив совершенно без внимания Средиземноморский регион, вопросы миграции, беженцев, проблемы, которые требуют постоянного мониторинга и ответов», — сказал Каплан в интервью итальянской газете La Stampa . В Евросоюзе уже есть разногласия, так как у некоторых членов более агрессивная позиция по поводу ситуации на Украине, а у других — более миролюбивая, сказал Каплан. Он считает, что в случае сохранения таких различий появится угроза подрыва отношений внутри ЕС. Политолог отметил, что не считает возможным прекращение конфликта на Украине путем территориальных уступок. По его словам, Евросоюзу и НАТО придется принять в свой состав Украину, если страна уступит территории России. Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз, президент Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. По его словам, часть лидеров ЕС не видят Украину в составе объединения в скором времени. Украину в ближайшие два года не собираются принимать из-за опасения возможных последствий, сказал депутат Европарламента от Франции Бернар Гетта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В случае вступления Украины в Евросоюз фокус внимания сместится на восточную границу вместо решения уже существующих проблем. Кроме того, могут усложниться взаимоотношения между членами объединения. Об этом сказал американский политолог Роберт Каплан. «Прием Украины в ЕС также чреват осложнениями. Это еще больше бы сместило внимание к восточным границам, оставив совершенно без внимания Средиземноморский регион, вопросы миграции, беженцев, проблемы, которые требуют постоянного мониторинга и ответов», — сказал Каплан в интервью итальянской газете La Stampa. В Евросоюзе уже есть разногласия, так как у некоторых членов более агрессивная позиция по поводу ситуации на Украине, а у других — более миролюбивая, сказал Каплан. Он считает, что в случае сохранения таких различий появится угроза подрыва отношений внутри ЕС. Политолог отметил, что не считает возможным прекращение конфликта на Украине путем территориальных уступок. По его словам, Евросоюзу и НАТО придется принять в свой состав Украину, если страна уступит территории России. Украина является кандидатом на вступление в Евросоюз, президент Владимир Зеленский подал заявку после начала конфликта с Россией. По его словам, часть лидеров ЕС не видят Украину в составе объединения в скором времени. Украину в ближайшие два года не собираются принимать из-за опасения возможных последствий, сказал депутат Европарламента от Франции Бернар Гетта.