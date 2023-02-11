Зеленский заявил, что мировые лидеры не видят Украину в составе ЕС в ближайшее время

11 февраля 2023 в 16:03 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский отметил важность скорого принятия Украины в ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины Часть лидеров европейских стран не видит Украину в составе Евросоюза в ближайшие годы. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видео-выступления на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan. «Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года», — сказал Владимир Зеленский в ходе своего видео-обращения, запись которого опубликована в telegram-канале украинского президента. Он также отметил, что ожидает ускорения процесса вступления его страны в Евросоюз, вопреки прогнозам некоторых экспертов о том, что до этого момента может пройти больше нескольких десятков лет. Ранее в Европарламенте (ЕП) выражали свои опасения по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз. Так, депутат ЕП от Франции Бернар Гетта выступил с мнением, что подобный шаг способен привести к неблагоприятным последствиям, поэтому, по его словам, Украина не будет частью Евросоюза еще как минимум два года.

Часть лидеров европейских стран не видит Украину в составе Евросоюза в ближайшие годы. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего видео-выступления на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan. «Есть определенные пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет <…>. Мы должны быть в ЕС через два года», — сказал Владимир Зеленский в ходе своего видео-обращения, запись которого опубликована в telegram-канале украинского президента. Он также отметил, что ожидает ускорения процесса вступления его страны в Евросоюз, вопреки прогнозам некоторых экспертов о том, что до этого момента может пройти больше нескольких десятков лет. Ранее в Европарламенте (ЕП) выражали свои опасения по поводу возможного вступления Украины в Евросоюз. Так, депутат ЕП от Франции Бернар Гетта выступил с мнением, что подобный шаг способен привести к неблагоприятным последствиям, поэтому, по его словам, Украина не будет частью Евросоюза еще как минимум два года.