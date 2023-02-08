Депутат Европарламента объяснил невозможность вступления Украины в ЕС

Депутат Европарламента Гетта: Украину не примут в Евросоюз из-за возможных последствий

09 февраля 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Бернар Гетта: Украину не примут в Евросоюз из-за возможных последствий Фото: Официальный сайт Европарламента Украину не примут в Евросоюз в ближайшие два года, так как в политическом объединении боятся возможных последствий такого расширения. Так считает депутат Европарламента от Франции Бернар Гетта. «Мы не стали уничтожать наш Евросоюз, расширяясь до 35 стран. Если мы откроем дверь для Украины, то нужно тогда принимать и Молдову, и Грузию, и так далее. Здесь нужно как следует все взвесить, подумать и посмотреть на возможные последствия такого расширения», — сказал политик в интервью телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов). По его словам, для вступления Украины в ЕС его представителям придется осуществлять реформы, а также пересмотреть существующие процессы. Бернар Гетта утверждает, что эта работа уже началась, однако два года для принятия окончательного решения — это слишком мало. «То, что Зеленский этого просит, это нелогично», — заключил он. Ранее источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС говорил о том, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке. Журналисты издания EURACTIV также высказали мнение, что вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала.

Украину не примут в Евросоюз в ближайшие два года, так как в политическом объединении боятся возможных последствий такого расширения. Так считает депутат Европарламента от Франции Бернар Гетта. «Мы не стали уничтожать наш Евросоюз, расширяясь до 35 стран. Если мы откроем дверь для Украины, то нужно тогда принимать и Молдову, и Грузию, и так далее. Здесь нужно как следует все взвесить, подумать и посмотреть на возможные последствия такого расширения», — сказал политик в интервью телеканала «Дождь» (внесен в реестр СМИ-иноагентов). По его словам, для вступления Украины в ЕС его представителям придется осуществлять реформы, а также пересмотреть существующие процессы. Бернар Гетта утверждает, что эта работа уже началась, однако два года для принятия окончательного решения — это слишком мало. «То, что Зеленский этого просит, это нелогично», — заключил он. Ранее источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС говорил о том, что Украина не сможет стать членом Евросоюза в ускоренном порядке. Журналисты издания EURACTIV также высказали мнение, что вероятность того, что Украина вступит в Евросоюз в ближайшее время крайне мала.