Мэр из ХМАО сообщил о росте популярности спорта в районе почти в два раза

12 февраля 2023 в 16:59 Размер текста - 17 +

Трубецкой рассказал, что численность жителей, занимающихся спортом, в прошлом году составила 88 тысяч человек Фото: Алексей Андронов © URA.RU Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой сообщил, что по статистике с 2017 по 2022 годы численность систематически занимающихся спортом жителей увеличилась почти в два раза и составила 88 тысяч человек. Соответствующий пост мэр разместил на своей станице в telegram-канале. «Радует, что за последние пять лет в Сургутском районе растет количество желающих заниматься спортом. По статистике, в 2017 году 47 тысяч человек занимались физической культурой и спортом. В 2022 году численность систематически занимающихся спортом выросла почти в два раза — до 88 тысяч человек», — написал Трубецкой. Он отметил, что сегодня в Лянторе прошел массовый забег «Лыжня России — 2023». В мероприятии приняли участие более 300 человек со всего района. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) в лыжной гонке приняли участие депутаты городской думы. Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера.

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой сообщил, что по статистике с 2017 по 2022 годы численность систематически занимающихся спортом жителей увеличилась почти в два раза и составила 88 тысяч человек. Соответствующий пост мэр разместил на своей станице в telegram-канале. «Радует, что за последние пять лет в Сургутском районе растет количество желающих заниматься спортом. По статистике, в 2017 году 47 тысяч человек занимались физической культурой и спортом. В 2022 году численность систематически занимающихся спортом выросла почти в два раза — до 88 тысяч человек», — написал Трубецкой. Он отметил, что сегодня в Лянторе прошел массовый забег «Лыжня России — 2023». В мероприятии приняли участие более 300 человек со всего района. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) в лыжной гонке приняли участие депутаты городской думы. Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера.