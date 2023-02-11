Мэр из ХМАО сообщил о росте популярности спорта в районе почти в два раза

Глава Сургутского района (ХМАО) Андрей Трубецкой сообщил, что по статистике с 2017 по 2022 годы численность систематически занимающихся спортом жителей увеличилась почти в два раза и составила 88 тысяч человек. Соответствующий пост мэр разместил на своей станице в telegram-канале.
«Радует, что за последние пять лет в Сургутском районе растет количество желающих заниматься спортом. По статистике, в 2017 году 47 тысяч человек занимались физической культурой и спортом. В 2022 году численность систематически занимающихся спортом выросла почти в два раза — до 88 тысяч человек», — написал Трубецкой.
Он отметил, что сегодня в Лянторе прошел массовый забег «Лыжня России — 2023». В мероприятии приняли участие более 300 человек со всего района.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске (ХМАО) в лыжной гонке приняли участие депутаты городской думы. Победителей в забеге нет, но все участники получили памятные шапки с логотипом мероприятия и нагрудные номера.
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