На асфальте образовались глубокие борозды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске Челябинской области дорожные рабочие при удалении льда повредили асфальт. Фотографиями глубоких царапин на дороге разместили местные жители в соцсетях.

«У нас асфальт сгрызли вместе со льдом. Зачем же так?», — спрашивает автор публикации в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях жители Копейска отметили, что вместо хорошо выполненной работы по очистке асфальта ото льда рабочие испортили дорожное покрытие. Они восприняли это как вредительство. Другие отметили, что само качество асфальта могло быть лучше, чтобы его невозможно было повредить механическим способом.

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