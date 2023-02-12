В МИД Франции заявили о невозможности реализовать конфискованные активы россиян во благо Украины

13 февраля 2023 в 01:30 Размер текста - 17 +

Анн-Клер Лежандр отметила, что существует много видов активов, замороженных в рамках европейских санкций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Во Франции заявили, что на сегодняшний день не представляется возможности заняться реализацией конфискованных активов россиян во благо Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр указала, уточнив, что установленные правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом 1,3 млрд евро. «На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине», — сказала Лежандр в эфире телеканала Эль-се-и . Она подчеркнула, что Европейская комиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага. Перед этим представители ЕК собираются решить, в какой степени могут быть потрачены деньги на помощь Киеву. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. Он утверждает, что цель REPO — убедиться, что российские бизнесмены не наживаются на спецоперации.

Во Франции заявили, что на сегодняшний день не представляется возможности заняться реализацией конфискованных активов россиян во благо Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь французского МИД Анн-Клер Лежандр указала, уточнив, что установленные правила не позволяют использовать замороженные во Франции активы российских бизнесменов объемом 1,3 млрд евро. «На текущем этапе европейские санкции предусматривают заморозку, то есть блокирование средств, и их нельзя конфисковать без судебного решения в связи с обходом этих санкций. Таким образом, сейчас нет возможности передать их Украине», — сказала Лежандр в эфире телеканала Эль-се-и. Она подчеркнула, что Европейская комиссия (ЕК) работает над легализацией такого шага. Перед этим представители ЕК собираются решить, в какой степени могут быть потрачены деньги на помощь Киеву. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан говорил о том, что США и компания REPO, которая занимается поиском и изъятием собственности у России на основании санкций, заморозили активы бизнесменов из РФ на 30 миллиардов долларов. Он утверждает, что цель REPO — убедиться, что российские бизнесмены не наживаются на спецоперации.